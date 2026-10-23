ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೆಎಸ್ಒಯು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಆರೋಪ: ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕೆಎಸ್ಒಯು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಕಲು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
Published : October 23, 2026 at 4:04 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ನಗರದ ಆಲ್ಕೋಳ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಇರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಕಲು ದಂಧೆ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಹಣ ಕೊಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಕಲು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ನಕಲು ಮಾಡಲು ಮುಕ್ತ ವಿವಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ 1 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಂತೆ ಆರು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಳಿಂದ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ನಕಲು ಮಾಡಲು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಒಳಗೆ ಮೊಬೈಲ್, ಪುಸ್ತಕ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಕ್ತ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುಲು ಹಣ ನೀಡಿದವರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ 2ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ನಕಲು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿವಿಯ ನೌಕರರನ್ನೇ ಕಾವಲಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18ರ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ವಿವಿಯ ಸಿಬ್ವಂದಿಯೇ ನಕಲು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವವರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಬುಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿಯೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿ ಬರೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗ ಇಂತಹ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವರು ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಆರೋಪ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ತಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ನಕಲು ಕುರಿತ ಆರೋಪವನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿ.ಎಂ. ಅವರು ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ''ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮ ನಡೆಯಲು ಬಿಡಲ್ಲ, ಮುಕ್ತ ವಿವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಣ ನೀಡಿದರೆ ನಕಲು ಮಾಡಲು ಬಿಡುತ್ತಾರೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಕಲು ನಡೆದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್, ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಲ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಕ್ರಮ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಆದೇಶ ನೀಡಿದರೂ ಅದರಂತೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಕಾಪಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಎಐ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ'' ಎಂದು ಆರೋಪವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
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