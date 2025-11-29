'ವಿಜ್ಞಾನ ವನ' ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನಿರಾಸಕ್ತಿ: ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಮಾದರಿಗಳು, ಶೌಚಕ್ಕಾಗಿ ಪರದಾಟ: ದುರಸ್ತಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಸಿಇಒ
ಈ 'ವಿಜ್ಞಾನ ವನ' ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾದರಿಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿರುವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್
ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಜಿ.ಪಂ. ಸಿಇಓ ರಾಹುಲ್ ಶಿಂಧೆ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಬಯಲು 'ವಿಜ್ಞಾನ ವನ' ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ.
ಹೌದು, 1 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನರೇಗಾ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶ್ರಮದಿಂದ 1.58 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ದ 'ವಿಜ್ಞಾನ ವನ' ವನ್ನು ಡಿ.26, 2024ರಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರಿಂದ ವಿಜ್ಣಾನ ವನ ಹಾಳಾಗುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸುವಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಉತ್ಸಾಹ, ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಗಣಿತ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ, ಭೂಗೋಳದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಸುಮಾರು 22 ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲದ ಜತೆ ಹಲವು ನಿಗೂಢತೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವೂ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಾರ್ಕ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕೌತುಕತೆಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವ ಮಾದರಿಗಳೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ: ವಿಂಡೋ ಶೋದಲ್ಲಿ ಕೋನಾಕಾರದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಲೋಲಕ ಬಾಬ್ಗಳು ಕಿತ್ತುಹೋಗಿವೆ. ನ್ಯೂಟನ್ ಬಣ್ಣದ ಡಿಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಆಯಿಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಶಕ್ತಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಉಕ್ಕಿನ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಏಳು ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾಯವಾಗಿವೆ. ಕನ್ನಡಿಯೊಂದಿಗಿನ ಆಟದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿನ ಕನ್ನಡಿಗಳು ಮುರಿದಿವೆ. ಸಂಗೀತದ ಕೊಳವೆಗಳಲ್ಲಿ ತಂತಿ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಟೂಬ್ಗಳು ಕಿತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಗೀತದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ಧ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಮಾದರಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ: ನ್ಯೂಟನ್ ಹಾಗೂ ಆರ್ಕಿಮಿಡಿಸ್ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾದರಿ, ನೆರಳಿನಿಂದ ಸಮಯ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ಮಳೆ ಹಾಗೂ ತೇವಾಂಶದ ಮಾಪನ, ವಿವಿಧ ವಾಹನಗಳು ಹೇಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ, ಬೆಳಕಿನ ನಾನಾ ಪ್ರಯೋಗಗಳು, ಗೈರೊಸ್ಕೋಪ್, ಮಸೂರಗಳ ಮಾದರಿಗಳು, ಕನ್ನಡಿಯೊಂದಿಗಿನ ಆಟ, ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಚಲನಶಕ್ತಿ ಪ್ರಯೋಗ, ಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ಸ್ವಿಂಗ್, ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಪ್ರಮೇಯ, ಸರಳ ಕ್ಯಾಮರಾ, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಚೆಂಡು, ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ, ಕೇಂದ್ರ ತ್ಯಾಗಿ ಶಕ್ತಿ, ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಹೀಲ್ ಸೈಕಲ್, ಗೇರ್ಗಳ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಗಳು, ತ್ರೀಡಿ ಪೆಂಡುಲಮ್, ಜಿನಿಟಿಕ್ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಮಾದರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಚಾಲನಾ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಆಯಾ ಮಾದರಿಗಳ ನಾಮಫಲಕದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪ್ರಯೋಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಒಂದೊಂದೇ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿವೆ.
1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.30 ಸಾಯಂಕಾಲ 6.30ರ ವರೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವನ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಮಯ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಯಸ್ಕರಿಗೆ 10 ರೂ., ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 5 ರೂ., ಕಾರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ 10 ರೂ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಳಕೆಗೆ 50 ರೂ. ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 1,05,425 ರೂ. ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸೇರಿ 16,571 ಜನರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ.
ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಪರದಾಟ: ಇಷ್ಟು ಸುಸಜ್ಜಿತ, ಸುಂದರ ವಿಜ್ಞಾನ ವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗೋಜಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಶೌಚಕ್ಕಾಗಿ ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಬಯಲಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದುಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇಲ್ಲ.
ಖಾಯಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲ: ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನ ವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಇರುವುದು ಕೇವಲ ನಾಲ್ವರು ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾತ್ರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಗೈಡ್ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ನೀರುಣಿಸುವುದು ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವೇತನ ಬೇಡ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಅಂತಾ ವೇತನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ರಾತ್ರಿ ಕಾವಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೇಕಿದೆ: 1.58 ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವನ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾದರಿಗಳು ಬಯಲಲ್ಲೇ ಇವೆ. ಆದರೂ ಯಾವೊಬ್ಬ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಯಾರೂ ಇರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಹೋಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, 24/7 ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ: ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಭೀಮಪ್ಪ ಗಡಾದ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನ ವನ ಕಾಯಲು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸದೇ ಇರುವುದು ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವನ ಮಾಯ ಆದರೂ ಅಚ್ಚರಿ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಗೈಡ್ ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕೆಲ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಅರಿವು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೇರಿ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ" ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಜಿ.ಪಂ.ಸಿಇಒ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಿ.ಪಂ. ಸಿಇಒ ರಾಹುಲ್ ಶಿಂಧೆ ಅವರನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ವನದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, "ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಇ-ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಹಾಳಾಗಿರುವ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜನೆ ಸಂಬಂಧ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಇನ್ನಿತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
