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ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ: ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ನಿವೇಶನ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ವಂಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರೊಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

KOPPAL URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವಂಚನೆ
ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 20, 2026 at 3:09 PM IST

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ಕೊಪ್ಪಳ: ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ₹8 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವಂಚಿಸಿರುವ ಆರೋಪವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾಧಿಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಿನಗೂಲಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರವೀಂದ್ರ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಕಿಮ್ಸ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಂಭಾಗದ ಸರೋಜಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹಲವರಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆಯ ಬದಲಾಗಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತ ಶರಣಪ್ಪ ಅವರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ. (ETV Bharat)

ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹಾಲಿ ಆಯುಕ್ತ ಶರಣಪ್ಪ ಅವರು ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೂರು ದಾಖಲಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ರವೀಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅನಧಿಕೃತ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಪ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಣ ಯಾರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಹಣ ವಹಿವಾಟಾಗಿದೆ, ಹಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯಿಂದಷ್ಟೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ದೊರೆಯಬೇಕಿದೆ.

ಆಯುಕ್ತರು ಹೇಳೋದೇನು? ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತ ಶರಣಪ್ಪ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ, "2023-24ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ತನಿಖೆಯಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಜನರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣ ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆ‌. ಇದು ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹಣ, ಜನರ ಹಣವಲ್ಲ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಕವಲೂರ ಆರೋಪಿಸಿ, "ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ 8 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಲೂಟಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಅಡಿಟ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಜಗಜ್ಜಾಹೀರವಾಗಿದೆ. ಕೊಪ್ಪಳ ಲೂಟಿಕೋರರ ತಾಣ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು, ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯಾಂಶ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ SIT ತನಿಖೆಯೇ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಣ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಂಧನವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯಾಂಶ ಹೊರ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅನಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣದ ಒತ್ತಡವಿದೆ. ಅವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಂಧಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪೊಲೀಸರಿಗೂ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

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TAGGED:

KOPPAL
URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY
ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ವಂಚನೆ
ALLEGATIONS OF FRAUD

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