ಬೆಳೆ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಆರೋಪ: ಅನ್ನದಾತರಿಂದ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಬೆಳೆ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರೈತರು ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
Published : November 19, 2026 at 6:52 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ತಾರತಮ್ಯ ನಡೆಸಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸನಗರ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸಾಗರದ ಅನ್ನದಾತರು ಗುರುವಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಳೆ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಕಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಕಟ್ಟಿದ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬಾರದೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ರೈತರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ, ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕು ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶೋಧಾ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಂಪನಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರೈತರು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಹೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಮಳೆಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡದೆ, ಮಳೆ ಬೀಳದ ಪ್ರದೇಶದ ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರದ ವರದಿ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ. ರಾಘವೇಂದ್ರ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಶಾಸಕ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಭಾಗಿಯಾದರು.
ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಿಟ್ಟಳಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ದಾರಿ ಹೇಳಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಡಿ, ನಾವು ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಬಂದವರು. ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ನಂತರ ಡಿಸಿಯವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅನ್ನದಾತರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಕುರಿತಾದ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆದು ವಾಪಸ್ ಆದರು.
ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕು ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಗೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಾವು ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲಾ ತೋಟಗಳು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದಲೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮಗೆ ಈಗ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಅಸರೆ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ಗುಂಟೆಗೆ 80 ರೂ. ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಬಂದಿರುವುದು 12 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಮಳೆ ಮಾಪನ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾರಣ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ದೂರದ ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಸಿಗದಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳೆ ವಿಮೆಯಿಂದ ಅಡಕೆ, ಭತ್ತ ಹಾಗೂ ಶುಂಠಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿ ಕೆಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡ್ತಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆತಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 73 ಸಾವಿರ ಬಂತು, 2024-25 ರಲ್ಲಿ 21 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರಿಮನೆಗೆ 65 ಸಾವಿರ ರೂ. ಬಂದಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೊಸನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೆಳೆಯಿಂದ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಹಾಗೂ ಸೊರಬ ಭಾಗದವರು ನೀರು ಹಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆನೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆ ವಿಮೆನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಜೊತೆ, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆಂದರು. ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಕುರಿತು ಟರ್ಮ್ ಶೀಟ್ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷನು ಸಹ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಳೆಯಿಂದ ಕೊಳೆರೋಗ ಬಂದು ಬೆಳೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸರಿಪಡಿಸಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾದ ರೈತರಿಗೆ ವಿಮಾ ಹಣ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕು ತುಮರಿಯ ಜಿ.ಟಿ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಪರಿಹಾರವಾಗಿಲ್ಲ. ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಟನೆ ನಡೆಸಲು 150 ಕಿಲೋಮಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಿ ಎಂದು ಡಿಸಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು.
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