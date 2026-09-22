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ಬರ ಕುರಿತ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆ: ಆಡಳಿತ - ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಪ - ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಮೇಲ್ಮನೆ

ಆಡಳಿತ - ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರ ವರ್ತನೆಗೆ ಬೇಸತ್ತ ಸಭಾಪತಿ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅಗೌರವ ತರುವ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಬೇಡಿ. ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

Political Debate In Council
ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 22, 2026 at 5:19 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿರುವ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಬರ‌ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಬಂಧ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಬರಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದವು.

ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಈಗಾಗಲ 123 ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನ ಬರ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಇನ್ನೂ 53 ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 210ರವರೆಗೆ ಸೇರಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ 101 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬರ ಎದುರಾಗಿರುವ ಕುರಿತು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ 18 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ನಿಯೋಗ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬರಗಾಲ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಮೊದಲೇ ಮೂನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೂ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೇ ಸರ್ಕಾರ ಮೌನ ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ‌ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆತದಿಂದ ನೀರಿನ ಮೂಲ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ತುಮಕೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವೆಡೆ 2 ಸಾವಿರ ಅಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೋರ್​ವೆಲ್ ಕೊರೆದರೂ ನೀರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಬರಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರೂ ಪರಿಹಾರ ನೀಡದೆ, ಕೇಂದ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ಚರ್ಚೆ ವೇಳೆ ಸಾಲಮನ್ನಾ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ‌ ಸದಸ್ಯ ರವಿಕುಮಾರ್, ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ 72 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಲಮನ್ನಾ ಮಾಡಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ರೈತರ ಅಕೌಂಟ್​ಗಳಿಗೆ 14.50 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹಣ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರು, 15 ಪೈಸೆಯು‌ ಹಾಕಿಲ್ಲ‌ ಎಂದರು. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಆರೋಪ-ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಸದಸ್ಯರ ವರ್ತನೆಗೆ ಬೇಸತ್ತ ಸಭಾಪತಿ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್, ಇದೇನು ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟೇ?​ ಎಂದು‌ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅಗೌರವ ತರುವ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಬೇಡಿ. ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಸದನ ತಹಬದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು‌ ಚರ್ಚೆಗೆ ಪದೇ‌ ಪದೇ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ತಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿಕೊಂಡು ಸದನದಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದು ಸಭಾತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು. ಗದ್ದಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಲಾಪವನ್ನ ಸಭಾಪತಿಗಳು 10 ನಿಮಿಷ ಮುಂದೂಡಿದರು.

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TAGGED:

SPECIAL SESSION
ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ
ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ
BENGALURU
POLITICAL DEBATE IN COUNCIL

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