ನೀಟ್ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆರೋಪ
ಹಾವೇರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೋರ್ವರು ನೀಟ್ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 26, 2026 at 9:43 AM IST
ಹಾವೇರಿ: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆದು ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ನೀಟ್ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಬಿಂದುಶ್ರೀ ಪವಾರ ತಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. "ಓಎಂಆರ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು 160 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ 40 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಸಮಯ 1:56 ಗಂಟೆ ಇದೆ. ಓಎಂಆರ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಮಯ 1:57 ಗಂಟೆ ಅಂತಿದೆ. ಹಲವಾರು ಲೋಪದೋಷಗಳು ಇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 11 ಮೈನಸ್ ಅಂಕಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೋನ್ ಕರೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ: "ಹಾವೇರಿ ಗಾಂಧಿಪುರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಿದ ಓಎಂಆರ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನನಗೆ 720ಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠವೆಂದರೂ 668 ಅಂಕ ಬರಬೇಕು. ಅದರೆ 11 ಮೈನಸ್ ಅಂಕಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 98ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 95ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಜುಲೈ 22ರಂದು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಬಾರಿ ಪೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಸತತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಬಿಂದುಶ್ರೀ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗುವ ಕನಸು ಹೊಂದಿದ್ದ ಬಿಂದುಶ್ರೀ ನೀಟ್ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಓಎಂಆರ್ ಮೂಲಪ್ರತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೋರಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಲೋಪ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಂದುಶ್ರೀ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
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