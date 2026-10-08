ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಆರೋಪ: ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ತಡೆ
ಸವದಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿಯನ್ನಾಗಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಸವದಿ ಹೆಸರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ನಡೆದ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ದೂರುದಾರ ಸಾಕ್ಷಿಯೂ ಪ್ರತೀಕೂಲ ಸಾಕ್ಷಿ ನುಡಿದಿದ್ದರು.
Published : October 8, 2026 at 8:52 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡಿಗಲ್ಲು ನೆರವೇರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಅವರನ್ನು ಆರೋಪಿಯನ್ನಾಗಿಸಿರುವ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ನಡೆದ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ದೂರುದಾರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನಾಗಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅಥಣಿ ಶಾಸಕರೂ ಆದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅನಂತ ರಾಮನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ, ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ತಡೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಕ್ಷಿಯು ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದ ಮೇಲೆ ಪಾಟೀ ಸವಾಲಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಧಾನ ಸಾಕ್ಷಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಆನಂತರ ಪ್ರಧಾನ ಸಾಕ್ಷಿ ವಿಚಾರಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಪೀಠ ತಡೆ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: 2018ರಲ್ಲಿ ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರನು ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಮತ್ತಿತರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸವದಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ದೂರುದಾರನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ, ಸವದಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿಯನ್ನಾಗಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಸವದಿ ಹೆಸರು ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಬಳಿಕ ನಡೆದ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ದೂರುದಾರ ಸಾಕ್ಷಿಯೂ ಪ್ರತೀಕೂಲ ಸಾಕ್ಷಿ ನುಡಿದಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನ ಸಾಕ್ಷಿ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ದೂರುದಾರನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಚಿತಾವಣೆಯಿಂದ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಸವದಿ ಹೆಸರನ್ನು ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಎಫ್ಐಆರ್ಗೆ ಸೇರದಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಿಆರ್ಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 319ರ ಅಡಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್, ಸವದಿ ಅವರನ್ನು ಆರೋಪಿಯನ್ನಾಗಿಸಲು ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೋರಿತ್ತು. ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪರಿಗಣಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸವದಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
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