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ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಆರೋಪ: DHO ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ಯರಗಲ್ ಅಮಾನತು

ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಹೆಚ್​ಒ ಡಾ.​ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಯರಗಲ್ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ALLEGATION OF DERELICTION OF DUTY: DHO DR. RAJKUMAR YARAGAL SUSPENDED
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 18, 2026 at 8:46 PM IST

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ಬಾಗಲಕೋಟೆ : ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ (DHO) ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ಯರಗಲ್ ಅವರನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಗುರುದತ್ತ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ಯರಗಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಮಾನತು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ, ಕಚೇರಿಗೆ ಗೈರುಹಾಜರಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಸ್ವ- ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿರುವುದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಕೊರತೆ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆ ನಡೆಸಿರುವ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್​ನ ಸೂಚನೆ ಪಾಲಿಸದ ಆರೋಪ ಸಹ ಇದ್ದು, ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಪುತ್ರಿಗೆ ನಿಯಮ ಬಾಹಿರ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಆರೋಪ ಸಹ ಕೇಳಿ‌ ಬಂದಿದೆ.

ಎಂಡಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ನಡುವೆಯೂ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಪುತ್ರಿ ಡಾ. ಅಂಕಿತಾ ಯರಗಲ್ ಅವರನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರು. ವಾಂಬೆ ಕಾಲೋನಿಯ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್​ನಲ್ಲಿ ಪುತ್ರಿಯನ್ನೇ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 75 ಸಾವಿರ ರೂ. ವೇತನ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

ಅಂಕಿತಾ ಯರಗಲ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಂಡಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೈದ್ಯೆ ಎಂದು ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸಿಇಒ ಗಜಾನನ ಬಾಳೆ ಅವರು ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಸಮರ್ಪಕ ಉತ್ತರ ನೀಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಆಯುಕ್ತರ ಪತ್ರವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್ ಯರಗಲ್ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ

TAGGED:

BAGALKOTE DHO SUSPENDED
DR RAJKUMAR YARAGAL
ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ
BAGALKOTE
DHO SUSPENDED

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