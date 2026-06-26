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ಡ್ರಂಕ್​ ಅಂಡ್​​ ಡ್ರೈವ್​​ ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ಪಿಎಸ್​ಐ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪ: ಮಹಿಳೆ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು

ಡ್ರಂಕ್​ ಅಂಡ್​​ ಡ್ರೈವ್​ ತಪಾಸಣಾ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಿಎಸ್​ಐ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

DAVANAGERE ಡ್ರಂಕ್​ ಅಂಡ್​​ ಡ್ರೈವ್​​ ತಪಾಸಣೆ ಹಲ್ಲೆ DRUNK AND DRIVE CHECK
ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 26, 2026 at 1:56 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಡ್ರಂಕ್​ ಅಂಡ್​​ ಡ್ರೈವ್​ ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆಯೋರ್ವರು ಕರ್ತವ್ಯನಿರತ ಪಿಎಸ್‌ಐ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಶಾಮನೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್​ 21ರಂದು ನಡೆದಿದೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್‌ಐ ಶಕುಂತಲಾ (48) ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಪ್ರೀತಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಮಹಿಳೆ. ಈಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಡ್ರಂಕ್​ ಅಂಡ್​​ ಡ್ರೈವ್​ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪಿಎಸ್ಐ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ತಡರಾತ್ರಿ 11:45ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಥಾರ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಶಾಮನೂರು ಚೆಕ್​ ಪೋಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಳಿ ಕಿರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಪಿಎಸ್‌ಐ ಶಕುಂತಲಾ ಅವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಮದ್ಯಸೇವಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆಕೆಯ ಪತಿ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಆಕೆಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಿಎಸ್‌ಐ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಆಕೆ ತನ್ನ ಹೆಸರು 'ಪ್ರೀತಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಅಸಭ್ಯ ಪದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಳು ಎಂದು ಎಫ್ಐಆರ್​ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮದ್ಯಪಾನ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪ: ಈ ವೇಳೆ ಪಿಎಸ್‌ಐ ಶಕುಂತಲಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಡ್ರಂಕ್​ ಅಂಡ್​​ ಡ್ರೈವ್​ ತಪಾಸಣಾ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಪ್ರೀತಿ, ನನ್ನನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲು ನೀನು ಯಾರು ಎಂದು ಕೂಗಾಡಿ, ಪಿಎಸ್‌ಐ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಪಾಸಣಾ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳಿ, ಪಿಎಸ್‌ಐ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬಲಗಾಲಿನಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಒದ್ದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಎಫ್ಐಆರ್​ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ​ಹಲ್ಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಜೀಪಿನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿದು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡ ಪಿಎಸ್‌ಐ ಅವರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗೊಂದಲದ ನಡುವೆ ಆರೋಪಿ ಮಹಿಳೆ ಮದ್ಯಪಾನ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡದೇ, ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬೇರೊಂದು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

​ಮಹಿಳೆಯ ವಿರುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು: ಈ ​ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಥಾರ್​ ಕಾರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಪಿಎಸ್​ಐ ಶಕುಂತಲಾ ಅವರು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಸಿಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಯ ಬಳಿಕ ಜೂನ್​ 22ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ (BNS) 2023 ರ ಕಲಂ 121(1), 132, ಮತ್ತು 352 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ. ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

DAVANAGERE
ಡ್ರಂಕ್​ ಅಂಡ್​​ ಡ್ರೈವ್​​ ತಪಾಸಣೆ
ಹಲ್ಲೆ
DRUNK AND DRIVE CHECK
ALLEGATION OF ASSAULT ON PSI

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