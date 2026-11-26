ಬಂಟ್ವಾಳ್: ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆ; ಕೊಲೆ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು
ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಮಹಿಳೆ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
Published : November 26, 2026 at 12:51 PM IST
ಬಂಟ್ವಾಳ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮದ ಶಿರಂಕಲ್ಲು ನಂದರಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಣ್ಣನ ಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಿಟ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ನಂದರಬೆಟ್ಟು ನಿವಾಸಿ ಚೆನ್ನಯ ಪೂಜಾರಿ (55) ಮೃತಪಟ್ಟವರು. ಅವರ ಅಣ್ಣನ ಮಗಳು ಹೃತಿಕಾ (ಆರೋಪಿ) ವಿರುದ್ಧ ಮೃತರ ಪುತ್ರ ಸುಮಂತ್ (25) ನೀಡಿದ ದೂರಿನಂತೆ ವಿಟ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೃತ ಚೆನ್ನಯ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಸುಮಂತ್ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಅಣ್ಣ ಕೋಟಿ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಹೃತಿಕಾ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಚೆನ್ನಯ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಅಣ್ಣನ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮಾತನಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ನವೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 6:45ಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣನ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ರಾತ್ರಿ 7:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಚೆನ್ನಯ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ಹೃತಿಕಾ ನಡುವೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಬೈದಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕೇಳಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 7:45ರ ವೇಳೆಗೆ ಚೆನ್ನಯ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಅಯ್ಯೋ ಎಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕಿದ ಶಬ್ಧ ಕೇಳಿ ಪುತ್ರ ಸುಮಂತ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೊರಭಾಗದ ಜಗಲಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಚೆನ್ನಯ ಪೂಜಾರಿ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಎದೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಹೃತಿಕಾ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಇತ್ತು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಬಂಧಿಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಗಾಯಾಳುವನ್ನು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ. ಅಂದು ರಾತ್ರಿ 8:53ಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು ಚೆನ್ನಯ ಪೂಜಾರಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಕಡಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿ ಸುಮಂತ್ ಅವರು ವಿಟ್ಲ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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