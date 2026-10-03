ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.47ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ: ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳು ಬರಪೀಡಿತವೆಂದು ಘೋಷಣೆ; ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾತ
ಬರಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನಿಯೋಗವು ತುಮಕೂರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಅವರೂ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶುಭಾ ಕಲ್ಯಾಣ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
Published : October 3, 2026 at 12:34 PM IST
ತುಮಕೂರು: ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಶೇ.47 ಆಗಿದೆ. ವಾಡಿಕೆ 347 ಮಿ.ಮೀ. ಇದ್ದು, ಜೂನ್ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 183 ಮಿ.ಮೀ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಶೇ.77 ರಷ್ಟು ಕೊರತೆ ಆಗಿದೆ. ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕುಗಳು ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ರಾಗಿ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳು ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಸಂಪೂಣ ನೆಲಕಚ್ಚಿವೆ.
ಸರಕಾರದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ 15 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ 310 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಬೋರ್ವೆಲ್, ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೊಂದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ತಲಾ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ 390 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 119 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹೊಸ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ 21 ಬೋರ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಕೊರೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಿಂದ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ನಂತಹ 164 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶುಭಾ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪ್ರಕಾರ, "ಐದು ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಮಧುಗಿರಿ, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬರಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಸಮನ್ವಯತೆ ಸಾಧಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗೊರೂರಿನ ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 4.2 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಬಂದಿದ್ದು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶೇ.70 ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಿದ್ದರೂ, ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿವರನ್ನು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬರಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನಿಯೋಗವು ಬರಲಿದೆ. ಅವರೂ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೂ ಸಹ ಕೆಲ ಮಾನದಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದುಗದಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೇ ಭೀಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಗಿ ಬೆಳೆ ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಒಣಗಿಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಭತ್ತ, ರಾಗಿ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಎಲ್ಲಾ ಒಣಗಿಹೋಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 650 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಒಣಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಕಿದ ಪೈರು ಹಾಗೆ ಒಣಹೋಗಿದೆ. ತುಂತುರು ಮಳೆಯಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈತ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
"ಹೊದವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆಯಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಶೇ.25 ರಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ದುಗದಹಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ರಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂಣವಾಗಿ ಮಳೆಯಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಅಭಾವ ಎದುರಾಗಿದೆ. ರಾಗಿ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದು ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಮಳೆಯಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ದನಕರುಗಳಿಗೂ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಕೆರೆಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಮಳೆಯಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ" ಎಂದು ದುಗದ ಹಳ್ಳಿ ರೈತ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
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