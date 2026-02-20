ETV Bharat / state

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಂಚೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ: ಕೇರಳ ಚಾಂಪಿಯನ್​, ಕರ್ನಾಟಕ ರನ್ನರ್ ಅಪ್

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಂಚೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಅಂಚೆ ವಲಯ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

MYSURU ALL INDIA POSTAL CULTURAL ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಂಚೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ಗಾಯಕ ಪಂಡಿತ್​ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್​
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಂಚೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಚಾಂಪಿಯನ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 20, 2026 at 5:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮೈಸೂರು: 38ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಂಚೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಅಂಚೆ ವಲಯ 108 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 22 ಬಹುಮಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದು, 17 ಪ್ರಥಮ, 4 ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ 1 ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್‌​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು.

ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ನಜರ್‌ಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಗಾಯಕ ಪಂಡಿತ್​ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿದರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಚೆ ವಲಯ 105 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 34 ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು (16 ಪ್ರಥಮ, 14 ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ 4 ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನಗಳು) ಪಡೆದು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು. ಒಡಿಶಾ ಅಂಚೆ ವಲಯ 38 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 11 ಬಹುಮಾನ ಗೆದ್ದು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು. ಹಲವಾರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ನಾನಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.

ಪ್ರಮುಖ ವಿಜೇತರು: ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಸ್​.ಚಾರ್ಮಿ (ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಶಸ್ತಿ), ಮೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಭಿಮನ್ಯು, ಕೆ.ಆರ್.ಪ್ರಥಮ್, ಡಿ.ಎಂ.ಪುಣ್ಯಶ್ರೀ, ಶಂಭವಿ ದೆಗಾವಿಮಠ, ಜಿ.ಎಸ್.ಸೃಷ್ಟಿ, ಕೇರಳದ ಎಸ್.ದುರ್ಗಾ ರಾಮ್​, ವಿ.ಆರ್.ಶ್ರೀಹರಿ, ತೀರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶ್​ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲದೇ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ ಪಂ.ವೆಂಕಟೇಶ್​ ಕುಮಾರ್ ಅವರು​ ಮಾತನಾಡಿ, "ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ನಾವು ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹಿಂದೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೀಗ ಮೊಬೈಲ್ ಯುಗದಿಂದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವ ನೌಕರರು ಧನ್ಯರು. ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜರು ಕಲೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸದ ವಿಷಯ. ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಚೆ ವೃತ್ತದ ಪೋಸ್ಟ್​​ ಮಾಸ್ಟರ್​ ಜನರಲ್​ ಕೆ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು​ ಮಾತನಾಡಿ, "ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದ ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಕೊಳ್ಳಗಾದಾಗ ಸಂಗೀತ ನೆಮ್ಮದಿ ತರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿನಿಮಯ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ವಾದ್ಯವೃಂದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ಜನಪದ ಪರಂಪರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು.

ಫೆ.16ರಿಂದ 20ರವರೆಗೆ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಅಂಚೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ 21 ಅಂಚೆ ವಲಯಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ 293 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು (ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು) ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಚೆ ವೃತ್ತದ ಸ್ಥಾನಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೇಶ್ ಮಹದೇವಪ್ಪ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚೆ ವಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ವಿ.ತಾರಾ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಚೆ ವಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹರ್ಷ, ಮೈಸೂರು ಅಂಚೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಆಶಿಶ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್​ ಇದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ-ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ರಣಜಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆ: ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂತಸ

TAGGED:

MYSURU
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಂಚೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ
AIPC CONFERENCE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.