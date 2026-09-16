ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ: ‘ಅಡಿಕೆ ಮಿಷನ್–2035’ ಘೋಷಣೆಗೆ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ಆಗ್ರಹ
ಅಡಿಕೆಗೆ ಕೇವಲ ಕಚ್ಚಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದೇ ಅದರ ಸಮಗ್ರ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರ್ಯಾಯ ಬಳಕೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ನೀತಿ ರೂಪಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ ಪುಚ್ಚಪ್ಪಾಡಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 16, 2026 at 7:48 AM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ರಂದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ವಿಶೇಷ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿರುವ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ (ರಿ.), ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಬೆಳೆ ಸಾಲ, ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಹಾಗೂ ‘ಅಡಿಕೆ ಜೈವಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮಿಷನ್–2035’ ಘೋಷಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರುವ ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿ ಇಂದು ರೋಗಬಾಧೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ತಂಬಾಕು/ಗುಟ್ಕಾ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಕೇವಲ ಕಚ್ಚಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಅದರ ಸಮಗ್ರ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರ್ಯಾಯ ಬಳಕೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ನೀತಿ ರೂಪಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ ಪುಚ್ಚಪ್ಪಾಡಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೆಂಕಟಗಿರೀಶ್ ಸಿ.ಜಿ. ಜಂಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯ ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳು
5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿ: ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿರುವ ರೂ 5 ಲಕ್ಷ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಹಲವು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ರೂ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹ ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ರೂಪಾಯಿ 5 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಸಿಗುವಂತೆ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಮನ್ನಾ: ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ರೋಗ ಹಾಗೂ ಸಂಪಾಜೆ ಸೇರಿದಂತೆ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಹಳದಿ ಎಲೆ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ತೀವ್ರ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಶೇ 3ರ ಬಡ್ಡಿದರದ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಕೃಷಿ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋವಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ಆತಂಕ ನಿವಾರಣೆ: ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಬೆಳೆ ರಕ್ಷಿಸಲು ಕೋವಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನವೀಕರಣ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಜತೆಗೆ ಮಲೆನಾಡು ತಪ್ಪಲಿನ ರೈತರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿರುವ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಜಾರಿ ಆತಂಕವನ್ನು ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಿವಾರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಕರ್ನಾಟಕ ಅಡಿಕೆ ಜೈವಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮಿಷನ್–2035’ ಘೋಷಣೆಗೆ ಪಟ್ಟು: ಅಡಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮೌಲ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಂಘವು ವಿನೂತನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.
ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ: ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ‘ಅಡಿಕೆ ಜೈವಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ನ್ಯಾನೋ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ವಸ್ತುಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ’ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು.
ಜೈವಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಕೆ: ಅಡಿಕೆ, ಸಿಪ್ಪೆ, ಹಾಳೆ ಹಾಗೂ ಸೋಗೆಯಿಂದ ನ್ಯಾನೋ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್, ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ, ಜೈವಿಕ ಇದ್ದಿಲು ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಪರ್ಯಾಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ‘ನವೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಧಿ’ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು.
ಆರೋಗ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಬಹಿರಂಗ: ಅಡಿಕೆ ಸೇವನೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಬೆಳೆಗಾರರ ಗೊಂದಲ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು.
ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಲಸ್ಟರ್: ಅಡಿಕೆ ಹಾಳೆಯ ತಟ್ಟೆ - ಬಟ್ಟಲು, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಮರದ ಪೀಠೋಪಕರಣ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು, ಎಫ್ಪಿಒ (FPO) ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಅಡಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ರ ವಿಶೇಷ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಚಿವರು ಈ ಸಮಗ್ರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಬಜೆಟ್ ಅನುದಾನದೊಂದಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
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