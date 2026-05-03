ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್​ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಪೂರ್ಣ, ಮೇ15 ರಂದು ನವೀಕೃತ ಟಿಬಿ ಡ್ಯಾಂ ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಡಿಸಿಎಂ

ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಎಲ್ಲ 33 ಹೊಸ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್​ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮೇ 15 ರಂದು ಉದ್ಘಾಟಿಸುವುದಾಗಿ ಡಿಸಿಎಂ ತಿಳಿಸಿದರು.

ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಡಿಸಿಎಂ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 3, 2026 at 2:09 PM IST

ವಿಜಯನಗರ: ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 33 ಹೊಸ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್‌ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮೇ 15 ರಂದು ನವೀಕೃತ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಇಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಉಳಿದಿರುವ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮೇ 7ರೊಳಗೆ ಮೊದಲ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಸೆಟ್ ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ತಲುಪಲಿದ್ದು, ಮೇ 15ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ರೈತರು ಒಂದು ಬೆಳೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಡಿಸಿಎಂ, ಸರ್ಕಾರ ಮಾತು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ₹54 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್‌ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಇನ್ನು, ನವಲಿ ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಬಂಧ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜಾಗತಿಕ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಯೋಜನೆಯೂ ಇದೆ ಎಂದರು.

ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೈತರ ಬದುಕಿನ ಜೀವನಾಡಿ. ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಲು ಬಂದಿರುವೆ. 50 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾದರಿ. ಇನ್ನೂ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಕಡತ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಸೂಚಿಸುವೆ: ನಾನಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 86 ಸಾವಿರ ಕಡತಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ಕಡತ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಎಂ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

ಶೃಂಗೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮರು ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ರೈಂ ನಡೆದಿದೆ. ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸಂಚು ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ. ನಮ್ಮ ಎಂಎಲ್ಎಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮತಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕು. ಜಯನಗರದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಾನೂನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಇದು ಅವಮಾನ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾದ ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ, ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ, ಶಾಸಕ ಹೆಚ್.ಆ‌ರ್. ಗವಿಯಪ್ಪ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಒ.ಆ‌ರ್.ಕೆ.ರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.

ಟ್ರಯಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಡಿಸಿಎಂ: ಜಲಾಶಯದ ಹೊಸ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಡಿಸಿಎಂ ಅವರಿಗೆ ಟಿಬಿ ಡ್ಯಾಂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಏರಿಸಿ ಟ್ರಯಲ್ ತೋರಿಸಿದರು.

