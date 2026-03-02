ETV Bharat / state

ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದೆ 'ಖಮೇನಿ' ಆಸ್ಪತ್ರೆ: ಹರಳು ವ್ಯಾಪಾರ ತಾಣಕ್ಕೂ ಇರಾನ್​ಗೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ

ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನ ಅಲಿಪುರವು ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿ ಮತ್ತು ಇರಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ದಶಕಗಳ ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

alipur-to-tehran-how-a-karnataka-village-shares-decades-old-ties-with-ayatollah-khamenei-and-iran
ಅಲಿಪುರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 2, 2026 at 6:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ವರದಿ: ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ರಫಿಕ್​ ಮುಲ್ಲಾ

ಅಲಿಪುರ/ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಮೆರಿಕ - ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಸೈಯದ್ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದ ಬಳಿಕ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನ ಅಲಿಪುರ ಗ್ರಾಮ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಖಮೇನಿ, ಇರಾನ್​ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 90 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಅಲೀಪುರದ ನಡುವೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಸುಮಾರು 25,000 ಶಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮರಿರುವ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಹಲವರಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ನಂಟು ಹೊಂದಿವೆ. ಖಮೇನಿ ಸಾವಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಅಲಿಪುರದ ಜನರು ರಸ್ತೆಗಿಳಿದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದ್ದು, ಶೋಕಾಚರಣೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಖಮೇನಿ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಜನರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

alipur-to-tehran-how-a-karnataka-village-shares-decades-old-ties-with-ayatollah-khamenei-and-iran
ಅಲಿಪುರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ (ETV Bharat)

ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಬಾಂಧವ್ಯ: ಅಲಿಪುರವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹರಳುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಹಲವಾರು ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ಟೆಹರಾನ್, ಕೋಮ್ ಮತ್ತು ಶಿರಾಜ್‌ನಂತಹ ಇರಾನಿನ​ ನಗರಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನವರಿಗೆ ಇರಾನ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಿತವಾಗಿದೆ.

alipur-to-tehran-how-a-karnataka-village-shares-decades-old-ties-with-ayatollah-khamenei-and-iran
ಅಲಿಪುರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ (ETV Bharat)

ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದೆ ಇಮಾಮ್ ಖಮೇನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ: ಇರಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅಲಿಪುರದ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಕೇತ ಎಂಬಂತಿದೆ ಇಮಾಮ್ ಖಮೇನಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಇಮಾಮ್ ಖಮೇನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಖಮೇನಿ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ. 1980ರಲ್ಲಿ ಅಲಿಪುರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಸೈಯದ್ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಮೇನಿ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಅಲಿಪುರ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬಡ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು.

ವ್ಯಾಪಾರ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧ ಅಡ್ಡಿ: 1970ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಕೃಷಿಯಿಂದ ಹರಳುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅಲಿಪುರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಡು ಬಂತು. ಹರಳುಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಈ ಗ್ರಾಮವು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್, ಸಿಂಗಾಪುರ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ದುಬೈನಂತಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಹರಳು ವ್ಯಾಪಾರವು ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಹಳ್ಳಿಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿದೆ. ದುಬೈ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಲಿಪುರದ ಜೆಮ್ಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲೀಕ ಸೈಯದ್ ಇನಾಯತ್ ಇಬ್ನ್ ಇ ಹಸನ್ ಹೇಳಿದರು.

ಅಲಿಪುರ ಹರಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘವು 270ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೋಂದಾಯಿತ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಆದರೆ ಸದ್ಯದ ಸಂಘರ್ಷವು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೀಗ ಯುದ್ಧವು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸಾಗಾಟ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಆರ್ಡರ್​​ಗಳು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹಸನ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಅಲ್ಲದೆ, ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾರಣದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕರು ಮುಂದೇನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತೋಚದೆ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಸಹ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಸನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಾಗರಿಕ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ: ಅಲಿಪುರದ ಬರಹಗಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಸೈಯದ್ ನಾಟಿಕ್ ಅಲಿಪುರಿ ಹೇಳುವಂತೆ, ಗ್ರಾಮವು ಇರಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾದ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಇರಾನ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಸಂಪರ್ಕವು ಶಿಯಾ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ನಾಗರಿಕ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿ 1980ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲಿಪುರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು, ಅದರ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು. ಅದು ನಮಗೆ ಕೇವಲ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಭೇಟಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಭರವಸೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅಲಿಪುರಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಖಮೇನಿ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನೇಕರನ್ನು ಆಘಾತಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ. ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಸಯ್ಯದ್ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಹುತಾತ್ಮತೆಯಿಂದ ನಾವು ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಖಮೇನಿ ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದವರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಜನರ ಪರ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ನಷ್ಟವು ಅನೇಕರಿಗೆ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಅಲಿಪುರಿ ಹೇಳಿದರು.

ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಾಲಾ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಖಂಡಿಸಿದ ಅಲಿಪುರಿ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ದೇಶದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ. ಅಂತಹ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರೇ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.

ಇರಾನ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ, ಅಲಿಪುರ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಉರ್ದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲರು. ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾರತೀಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಇರಾನ್​ ಶೈಲಿಯ ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕನ್ನಡಿಗರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜೊತೆ ನಿಕಟ ಸಮನ್ವಯ, ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಸಹಾಯವಾಣಿ ಆರಂಭ'

TAGGED:

AYATOLLAH KHAMENEI
BENGALURU
ಅಲಿಪುರ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಸೈಯದ್ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ
US ISRAEL IRAN WAR
ALIPUR GEM TRADE AND IRAN

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.