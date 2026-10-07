ಷೇರು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿ ಹೆಂಡತಿ, ಮಗುವಿಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗದು : ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಷೇರು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿ ಪತ್ನಿ-ಮಗನಿಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ನಿರಾಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.
Published : October 7, 2026 at 7:39 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಷೇರುಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬರುವ ಲಾಭ ಪತಿಯ ಆದಾಯದ ಭಾಗವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಇಂತಹ ಆದಾಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಜೀವನಾಂಶದಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಮಾಸಿಕ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡುವಂತೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಪತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಪತ್ನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ದಂಪತಿಯ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಲಲಿತಾ ಕನ್ನೆಗಂಟಿ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ, ಪತ್ನಿಯ ಜೀವನಾಂಶ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾಸಿಕ 50,000 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 1,20,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಷೇರುಗಳ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಬರದಿದ್ದರೂ, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪತ್ನಿಯು ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ (ಗ್ಲಾಕೋಮಾ) ಮತ್ತು 'ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್' ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಲದ ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಸುವುದು ಆಸ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಭಾಗವೇ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಜೀವನಾಂಶದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆಪವಾಗಿ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪತಿಯಾದವರು ಪತ್ನಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಮಾಸಿಕ ಜೀವನಾಂಶ 50,000 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 1,20,000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಪತ್ನಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಮಾಸಿಕ 30,000 ಹಾಗೂ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರದ ದಿನದಿಂದ ಮಾಸಿಕ 1.20 ಲಕ್ಷ ಜೀವನಾಂಶವನ್ನು ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ, ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪತಿಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭರಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆದೇಶದ 4 ವಾರಗಳ ಒಳಗೆ ಪತ್ನಿಯ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ : ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೆ.ಪಿ. ನಗರ ನಿವಾಸಿ ಹಾಗೂ ಸಿಟಿ ಸಿಸ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವರ ಪತಿ ನಡುವೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ ಹಂತದಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ನಡುವೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮಗುವಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಮಾಸಿಕ 50,000 ಜೀವನಾಂಶ ಹಾಗೂ ಮಗುವಿನ ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಪತಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಕೋರಿ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಪತಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಪತಿಯ ಪರ ವಕೀಲರು, ಪತಿಯ ಮೂಲ ವೇತನ ಮಾಸಿಕ 2.91 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ವಿವಿಧ ಸಾಲಗಳ ಇಎಂಐ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರ ವೆಚ್ಚ ಕಳೆದರೆ ಕೇವಲ ರೂ. 50,000 ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಷೇರು ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬರುವ ಹಣ ಶಾಸನಬದ್ಧ ನಿಯಮಿತ ವೇತನವಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದ ಪತ್ನಿಯ ಪರ ವಕೀಲರು, ಪತಿಯ ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ, ಪತಿಯು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 91 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾರಾಟದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 20 ಲಕ್ಷದಿಂದ 28 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.
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