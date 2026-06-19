ಸಾಕಾನೆ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕಾ ನಿಯಮಾವಳಿ ಜಾರಿ
ದುಬಾರೆ ಆನೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ದುರಂತ ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳುಹಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹೊಸ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಿದೆ.
Published : June 19, 2026 at 6:01 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಕೊಡಗಿನ ದುಬಾರೆ ಆನೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಕಾನೆಗಳ ಕಾಳಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಹಿಳೆ ಸಾವು ದುರಂತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಾಕಾನೆ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಓಪಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಸೆಲ್ಪಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಆಹಾರ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಕಾನೆ ಶಿಬಿರ ಎನಿಸಿದ್ದ ದುಬಾರೆ ಆನೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಮೇ 18ರಂದು ದಸರಾ ಆನೆ ಕಂಜನ್ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವ ವೇಳೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ನಾ ಆನೆ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ, ತಮಿಳು ನಾಡು ಮೂಲದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಹಿಳೆ ಆನೆ ಅಡಿ ಸಿಲುಕಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಆನೆ ಮರುದಿನ ಮೇ 19 ಮೃತಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದುಬಾರೆ ಸಾಕಾನೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ತಜ್ಞರು ಚರ್ಚಿಸಿ ಸಾಕಾನೆ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾಹುತ ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಕಾನೆ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ 10 ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಹೊಸ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕುಮಾರ್ ಪುಷ್ಕರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, 'ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಹೊಸ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಆನೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊಸ ನಿಯಮ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆನೆಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆನೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅಳವಡಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ವಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಲಯವನ್ನು ಕೆಂಪು ವಲಯ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಕೇಸರಿ ವಲಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ 10 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ, ಡಬ್ಬಲ್ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಪ್ರವಾಸಿಗರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕೇವಲ 10 ಆನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ, ಪ್ರವಾಸಿಗರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಹಸಿರು ವರ್ಗದ ಆನೆ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿಯಮ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪಾಠ:
- ಮಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಮದದ ಲಕ್ಷಣ ಇರುವ, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮನೋಭಾವ, ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ, ದಣಿದ, ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ, ಹೊಸದಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಅಥವಾ ಮಾವುತ, ಕಾವಾಡಿಗಳ ಆಜ್ಞೆ ಪಾಲಿಸದ ಆನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.
- ಆರು ತಿಂಗಳ ಮರಿ ಇರುವ ತಾಯಿ ಆನೆಯನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ವೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ದೂರ ಇರಿಸಬೇಕು.
- ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಸಿರು ವಲಯ ದಾಟದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು.
- ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದ್ದಾಗ ಶಿಬಿರದ ಆನೆಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ತಳ್ಳಿಸುವ ತಿವಿಸುವ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡದಂತೆ ನಿಗಾ.
- ಆನೆಗಳನ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಸಿರು ವಲಯದ ಗ್ಯಾಲರಿಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕು.
- ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡುವ ಹಾಗೂ ಅವರೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವು ದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರದು.
- ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸಿ, ಅದರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.
- ದೈನಂದಿನ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು.
ಹಾಗೇ, ಆನೆಯ ನಡವಳಿಕೆ ಜನಸಂದಣಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಲಭ್ಯತೆ ಹವಾಮಾನ, ನದಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ ಸಿದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಅಡಚಣೆ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಕೊಡಲೇ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಭೇಟಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೊಸ ನಿಯಮಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
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