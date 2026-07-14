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ಅಲ್-ಹಿಂದ್ ISIS ಸಂಚು ಪ್ರಕರಣ: ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗೆ 7 ವರ್ಷ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಎನ್ಐಎ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸಲು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಬಂಧಿತನಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗೆ ಎನ್​ಐಎ ಕೋರ್ಟ್​ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.

File Photo
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 14, 2026 at 9:40 PM IST

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​ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಲ್-ಹಿಂದ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಚು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ (NIA)ಯ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.​ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಖಾನ್ ಎಂಬಾತನಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎನ್ಐಎ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ 48 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

20 ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಚಾರ್ಜ್​ ಶೀಟ್​: ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ಮೊದಲ ಆರೋಪಿ ಹನೀಫ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 20 ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎನ್ಐಎ ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲಾ 20 ಆರೋಪಿಗಳೂ ಸಹ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

​ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಲ್-ಹಿಂದ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಅಡಗು ತಾಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಈತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿವನಸಮುದ್ರ ಹಾಗೂ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರೆಕ್ಕಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ. ಈ ಇಡೀ ಸಂಚಿನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 'ISIS/ ದಾಯಿಶ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಎನ್ಐಎ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

​ಈ ಸಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್‌ಮೈಂಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಮೆಹಬೂಬ್ ಪಾಷಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗುರುಪ್ಪನಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರಹಸ್ಯ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದ. ಆ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು, ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಅಜೆಂಡಾವನ್ನು ಹರಡಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹತ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

​ISIS ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪಾಷಾ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಂಬಂಧಿಕರು/ಸಹಚರರು ಸ್ಫೋಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪಾಷಾ ಸ್ವತಃ ಹನೀಫ್‌ಗೆ ಎರಡು ಪಿಸ್ತೂಲ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ 60 ಸಜೀವ ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದನು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹನೀಫ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾರೊಂದರಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದನು ಎಂದು ಎನ್​ಐಎ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು.

2020ರ ಜನವರಿ 10ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಘಟನೆಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಎನ್ಐಎ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತನಿಖೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2020ರ ದೆಹಲಿ ಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ ಐಬಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹತ್ಯೆ ಕೇಸ್: AAP ಮಾಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ತಾಹಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರು ದೋಷಿಗಳು

TAGGED:

ISIS
AL HIND ISIS
BENGALURU
ಎನ್​ಐಎ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ
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