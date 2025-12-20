ಇದು ಏಷ್ಯಾದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಅಡುಗೆಮನೆ: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಎಂಬ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ : ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ವಿತರಿಸುವ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಗರದ ರಾಯಾಪುರದ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂದಿರದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಎಂಬ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರಂಭಗೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ದಾನಿಗಳ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ನಿತ್ಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಸಿಯೂಟ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ.
ನಿತ್ಯ 1.30 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಸಿಯೂಟ : ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ನಿತ್ಯ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐದು ತಾಲೂಕಿನ 1.30 ಲಕ್ಷ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಡುಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಸುಧಾರಿತ ಬೃಹತ್ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕವೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದಾಜು ಆರು ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 45 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ನೂತನ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಸಿಗೆ 20 ಸಾವಿರ ರೊಟ್ಟಿ, ಚಪಾತಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಹಾಜರಾತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಿಸಿಯೂಟ ತಯಾರಿ: ನಸುಕಿನ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಅಡುಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ 9ರ ಒಳಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಜರಾತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಿಸಿಯೂಟವನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವಾರಕ್ಕಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಬೃಹತ್ ಸಂಗ್ರಹಣ ಕೊಠಡಿ ಇದೆ. ತರಕಾರಿ ಕೆಡದಂತೆ ಇಡಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೊಠಡಿ ಇದೆ. ಸೊಪ್ಪು – ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರಿಂದಲೇ ಖರೀದಿಸಲು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡು, ಬ್ಲೇಡ್, ಮೊಳೆ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲೆಂದೇ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಬೃಹತ್ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ 140 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಡುಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡರೆ, 200 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಕೊಠಡಿ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ, ಚಾಲಕ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ 200 ರಿಂದ 300 ಕೆ.ಜಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಮೂಲಕ 40 ಲೀಟರ್ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಮರುಪೂರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಸ್ಕಾನ್ನ ಪ್ರತಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೂ ಸೋಲಾರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?: ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಮಗೋಪಾಲ್ ದಾಸ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, 'ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಪ್ರತಿದಿನ 1.30 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅನ್ನ - ಸಾಂಬಾರ್, ಪಲಾವ್ - ದಾಲ್, ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ವಿತರಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು-ಸೀರಾ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಪಾತಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಚಪಾತಿ ಮೆಕಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಮಷಿನ್ ಒಂದು ತಾಸಿನಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ ಚಪಾತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಮಷೀನ್ನಿಂದ ಒಂದು ತಾಸಿನಲ್ಲಿ 40 ಸಾವಿರ ಚಪಾತಿ ಸಿದ್ದವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿತ್ಯ 800 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಊಟ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ 5 ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.
'ಪ್ರತಿ ದಿನ 13 ಟನ್ ಅಕ್ಕಿ, 3 ಟನ್ ಬೇಳೆ, 6-8 ಟನ್ ತರಕಾರಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಬ್ಸಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಳೆ ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಬೇಳೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
'ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಕಿಚನ್ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 9.30 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ನಾಳೆಯ ಊಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ತರಕಾರಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದು, ಮಸಾಲೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. 6,500 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಾಂಬಾರ್ 45 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದವಾಗುತ್ತದೆ. 8 ಡಬಲ್ ಜಾಕೆಟ್ಡ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಚಾಲಿತ ಸಾಂಬಾರ್ ಕೌಲ್ಡನ್ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕೌಲ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ 1 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅನ್ನವನ್ನು 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ 10 ಕೌಲ್ಡನ್ ಇಲ್ಲಿವೆ. 80 ವಾಹನಗಳ ಮೂಲಕ ಆಹಾರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 450 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಕಿಚನ್ 1 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ : ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಂದಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, 'ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನದಂಡದ ಪ್ರಕಾರವೇ ತಪಾಸಣೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಬಳಸಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿಯೇ ಆಹಾರ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವಿದ್ದು, ಮೂವರು ಪರಿಣತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ವಿತರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ಊಟ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಚಪಾತಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಜಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಚಪಾತಿ ಹಾಗೂ ಪಲ್ಯ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಲೂಕುವಾರು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ತಾಲೂಕಿಗೆ ವಿತರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
20 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಹಳೆಯ ಉಪಕರಣದ ಬದಲಿ ಹೊಸ ಯಂತ್ರಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ : ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿ, ಅನ್ನ ಹಾಗೂ ಸಾಂಬಾರು ತಯಾರಿಸುವ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೃಹತ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಾರಿಹಾಳ ಬಳಿ ಇರುವ ಮೈಕ್ರೋಫಿನಿಶ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಪಕ್ರಮ (ಸಿಎಸ್ಆರ್) ನಿಧಿಯಡಿ ನೀಡಿದೆ. 10 ಸ್ಟೀಮ್– ಚಾಲಿತ ರೈಸ್ ಕೌಲ್ಡ್ರನ್, ಎಂಟು ಡಬಲ್–ಜಾಕೆಟೆಡ್–ಸ್ಟೀಮ್ ಚಾಲಿತ ಸಾಂಬಾರ್ ಕೌಲ್ಡ್ರನ್ ಯಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
