ಬೆಳ್ತಿಗೆ ಅಕ್ಕಿಯ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿದ ಓಂಕಾರ: ಕರಾವಳಿಯ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ 'ಮಂಗಳಾದೇವಿ' ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಡಿ
ನವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂಗಳಾದೇವಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ನೆರವೇರಿದೆ. ವಿಶೇಷ ವರದಿ-ವಿನೋದ್ ಪುದು.
Published : October 22, 2026 at 10:48 AM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕವೆಂದರೆ ಅದು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ನಾಡು, ಜ್ಞಾನದ ವಿದ್ಯಾಕಾಶಿ. ಇಂತಹ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮಗುವೊಂದು ಕಣ್ತೆರೆದು ಅಂಬೆಗಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷರ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ರಕ್ತಗತ ನಂಬಿಕೆ. ಆಧುನಿಕ ಕಾನ್ವೆಂಟ್, ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಭರಾಟೆಯ ನಡುವೆಯೂ, ಮಗುವಿನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ ಶಿಕ್ಷಣವು ದೈವಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಂದಿಗೂ ತನ್ನ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ, ನವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂಗಳಾದೇವಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಟಾಣಿ ಕಂದಮ್ಮಗಳು ಅಕ್ಷರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿಧ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿವೆ.
ನವರಾತ್ರಿಯ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ದೈವಿಕ ಆರಾಧನೆಯ ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾರದಾಪೂಜೆಯನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮಂಗಳಕರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಬೋಧನೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರು ಎಂಬ ಐತಿಹ್ಯವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಕಳೆದು ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ಹರಿಸುವ ವಿಜಯದಶಮಿಯ ಪರ್ವಕಾಲವು ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ದಿನವೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ 'ವಿದ್ಯಾದಶಮೀ' ಎಂದೇ ಸಂಭೋದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಳ್ತಿಗೆ ಅಕ್ಕಿಯ ಮೇಲೆ ತಂದೆಯ ಕೈಹಿಡಿದು ತಿದ್ದಿದ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ: ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂಗಳಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯದಶಮಿಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಅಕ್ಷರ ಸಂಭ್ರಮ ಗರಿಗೆದರಿತ್ತು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯನ್ನು ತೊಟ್ಟಿದ್ದ ನೂರಾರು ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಪುರೋಹಿತರ ವೇದಮಂತ್ರಗಳ ಪಠಣದ ನಡುವೆ, ತಂದೆಯು ಮಗುವನ್ನು ತನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂಡನು. ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ್ದ ಶುಭ್ರ ಬೆಳ್ತಿಗೆ ಅಕ್ಕಿಯ ಮೇಲೆ ಅರಸಿನದ ಕೊಂಬಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಮಗುವಿನ ತೋರುಬೆರಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮೊದಲಿಗೆ "ಶ್ರೀ, ನಂತರ ಪವಿತ್ರ "ಓಂ" ಹಾಗೂ ಅ-ಕಾರಾದಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಸಲಾಯಿತು. ಬೆಳ್ತಿಗೆ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಆ ಪುಟ್ಟ ಬೆರಳುಗಳ ಅಕ್ಷರಗಳು, ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಮುಂದಿನ ಸುದೀರ್ಘ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದವು. ಸತತವಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 11:30ರ ವರೆಗೆ ನಡೆದ ಈ ವಿದ್ಯಾರಂಭ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ನೆರವೇರಿತು.
ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅರ್ಚಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಐತಾಳ್ ಮಾತನಾಡಿ "ಮಹತೋಭಾರ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾವಧಿ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಮುಗಿದ ಮರುದಿನ ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸುವ ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆದುಬಂದಿದೆ. ಇದು ವಿಜಯದಶಮಿಯೂ ಹೌದು, ವಿದ್ಯಾದಶಮಿಯೂ ಹೌದು. ಜ್ಞಾನದ ಅಧಿದೇವತೆ ಸರಸ್ವತಿ ಮತ್ತು ಜಗನ್ಮಾತೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಈ ದಿನ ವಿದ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ದೇಶದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ತಾಯಿ ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆಯು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಆಯುಷ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.
ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಹರ್ಷ ಮಾತನಾಡಿ, "ವಿಜಯದಶಮಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮುಹೂರ್ತ. ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗವು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗೆ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಬಂದು ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಇಂದಿನಿಂದ ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಶುಭಾರಂಭವಾಗಲಿ" ಎಂದರು.
ಮಂಗಳೂರು ಹೊಯ್ಗೆಬಜಾರ್ನ ರೇಷ್ಮಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಗುವಿಗೆ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ವಿದ್ಯಾದಶಮಿಗಿಂತ ಪ್ರಶಸ್ತ ದಿನ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ. ನಮ್ಮ ಮಗು ಕೂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂದು ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ರಾಜೇಶ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ವಿಜಯದಶಮಿಯ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಸಾನ್ವಿಕ್ಗೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ತಾಯಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲೇ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬಲವಾದ ಸಂಕಲ್ಪವಿತ್ತು. ಇಂದು ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಈಡೇರಿದೆ. ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಿ ಪೊರೆಯಲಿ" ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಕರಾವಳಿಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಮರೆತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಕಳೆಗಟ್ಟುವ ಈ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸದ ದೃಶ್ಯವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಅಕ್ಷರ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಓದು-ಬರಹವಲ್ಲ, ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಎಂಬ ಉದಾತ್ತ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವ ಈ 'ವಿದ್ಯಾರಂಭ' ಎಳೆಯ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಭವ್ಯ ತೆರೆ: ತಾಯಿ ಶಾರದಾಂಬೆ, ನವದುರ್ಗೆಯರ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಭಕ್ತಸಾಗರ