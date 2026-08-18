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ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಹೋರಾಟ: ಅಕ್ಸಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಂತಕುಮಾರ್ ಸೇರಿ 10 ಮಂದಿ ಪೊಲೀಸ್​ ವಶಕ್ಕೆ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಧರಣಿಯ ನೇತೃತ್ವವಹಿಸಿದ್ದ ಅಕ್ಸಾ ಸಂಘಟನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೇರಿ ಹಲವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

AKSA PRESIDENT IN POLICE CUSTODY
ಅಕ್ಸಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಂತಕುಮಾರ್ ಸೇರಿ 10 ಮಂದಿ ಪೊಲೀಸ್​ ವಶಕ್ಕೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 18, 2026 at 1:30 PM IST

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ಧಾರವಾಡ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಧರಣಿಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘಟನೆ(ಅಕ್ಸಾ)ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಂತಕುಮಾರ್ ಸೇರಿ 10 ಮಂದಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಇಂದು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು.

ಧಾರವಾಡದ ಜಯನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂತಕುಮಾರ್, ನಾಗರಾಜರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೀಶೈಲ ತೇಲಿ, ನಾಗರಾಜ ಸೇರಿ ಇತರರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಹಳೇ ಸಿಎಆರ್ ಕಡೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಎನ್.ಶಶಿಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)

ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಗಳ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರೂ ಅಕ್ಸಾ ಸಂಘಟನೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಶ್ರೀನಗರ ವೃತ್ತ, ಜಯನಗರ, ಬಸವನಗರ, ಮಿಚಿಗನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್, ಇಬ್ಬರು ಡಿಸಿಪಿ, 8 ಎಸಿಪಿ, 25 ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್​​ಪೆಕ್ಟರ್​, 50 ಪಿಎಸ್‌ಐ, 600 ಕಾನ್​​ಸ್ಟೇಬಲ್​ 10 ಸಿಎಆರ್​ ತುಕಡಿಗಳು, 4 ಕೆಎಸ್​ಆರ್​ಪಿ ತುಕಡಿಗಳು, 200 ಹೋಮ್​​ಗಾರ್ಡ್​ಗಳನ್ನು ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಎನ್.ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಅಕ್ಸಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಂತಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅರ್ಜಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಅನಾಹುತ ನಡೆದಿದೆ. ಮಿಚಿಗನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಳಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ಇತ್ತು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಮಿಚಿಗನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಳಿ ಅಂದಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 11:30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಾಂತಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಂತಕುಮಾರ್ ಸೇರಿ ಏಳೆಂಟು ಜನರು ಗುಂಪಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಬಳಿಕ ಹತ್ತು ಜನರನ್ನು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

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ಅಕ್ಸಾ
ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿಗೆ ಹೋರಾಟ
AKSA PRESIDENT IN POLICE CUSTODY

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