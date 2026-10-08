ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯತ್ತ ಅಕ್ಕಕೆಫೆ: ಮಹಿಳೆಯರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು!
ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಆಹಾರ ಮಾರಾಟದ ಜತೆಗೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸರಸ್ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಗುಂಪುಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ.
Published : October 8, 2026 at 7:32 PM IST
ಕಾರವಾರ: ಅಡುಗೆ, ಆತಿಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕಿಗೆ ಹೊಸ ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆ ಯೋಜನೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಸಂಜೀವಿನಿ ಎನ್ಆರ್ಎಲ್ಎಂ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಉದ್ಯಮದ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆ, ಕೇವಲ ಆಹಾರ ಮಾರಾಟದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಉಳಿಯದೇ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣದ ವೇದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಜತೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ, ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರವಾರ, ಮುರುಡೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹೆಜ್ಜೆ: ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಕಾರವಾರ ಮತ್ತು ಮುರುಡೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕಾರವಾರದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಡವಾಡದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪು 2025ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಆರಂಭದಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 26 ಲಕ್ಷ ರೂ.ದಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿರುವುದು ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪಿನ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮುರುಡೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪು 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 18 ಲಕ್ಷರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಆಹಾರ ಮಾರಾಟದ ಜತೆಗೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸರಸ್ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಗುಂಪುಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ.
ಕೆಫೆ-ಯಿಂದ ಬಂದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ: ಐದು ಮಂದಿಯ ತಂಡವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಜತೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದು, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಸುವುದು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸರಸ್ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಅನುಭವ ನೀಡಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮುರುಡೇಶ್ವರದ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯೆ ಕಲಾ.
ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆಯಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೂ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇದರಿಂದ ನೆರವಾಗಿದೆ. ಆದಾಯವನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವುದರ ಜತೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ವಿಶ್ವಾಸವೂ ಮೂಡಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಸ್ವಂತ ಆದಾಯದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅನುಭವ.
ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ದೊಡ್ಡದು.
ಉತ್ತರಕನ್ನಡದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಸ್ಥಳೀಯ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆಗಳು ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜನಸಂದಣಿ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕೆಫೆಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಿರಂತರ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಕಾರವಾರ ಮತ್ತು ಮುರುಡೇಶ್ವರದ ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿರುವ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಫಲಿತಾಂಶ, ಅವಕಾಶ ದೊರೆತರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಬಲ್ಲರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿದೆ.
ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಕಾರವಾರ ಮತ್ತು ಮುರುಡೇಶ್ವರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತರ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೂ ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊನ್ನಾವರ, ಕುಮಟಾ, ಯಲ್ಲಾಪುರ ಹಾಗೂ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯಮದ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕಾರವಾರದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣ ಹಾಗೂ ಶಿರಸಿಯ ಪಂಡಿತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವೆ ದೊರೆಯುವುದರ ಜತೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುವವರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದರತ್ತ: ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆ ಯೋಜನೆಯ ಮಹತ್ವ ಕೇವಲ ಅದರ ವಹಿವಾಟಿನ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರು ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದೇ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಹಾರ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಶ್ರಮವನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯೆಯೊಬ್ಬರು ಉದ್ಯಮಿಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸುತ್ತಲಿನ ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವಲಂಬನೆಯಿಂದ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮದ ಹಿಂದೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದೊಡ್ಡ ಕನಸಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆ ಸದಸ್ಯರು.
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