ದಾವಣಗೆರೆ: 7 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟ ತಯಾರಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ಚಳವಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಏಳು ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟವನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : November 28, 2025 at 6:44 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದೊಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಕಂಪು ಕಳೆಗಟ್ಟಿದೆ. ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಾಡದೇವಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಳು ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಕನ್ನಡ ಧ್ವಜವನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ಚಳವಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಜಯದೇವ ವೃತ್ತದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತ, ಗುಂಡಿ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ವೃತ್ತ, ಶಾರದಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನ ವೃತ್ತ, ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ವೃತ್ತ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ವೃತ್ತ, ಪಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ, ರೇಣುಕ ಮಂದಿರ, ಎವಿಕೆ ರಸ್ತೆ, ಚೇತನಾ ಹೋಟೆಲ್ ರಸ್ತೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ಮರಳಿ ಜಯದೇವ ವೃತ್ತ ತಲುಪಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.
ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ಒಂದರಂತೆ ವಿಶೇಷ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ 7 ಮಹಾದ್ವಾರಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿವೆ. ಬಾವುಟದ ಮುಂದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ, ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ, ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠ, ಗಾಜಿನಮನೆ, ಸಂತೆಬೆನ್ನೂರು ಪುಷ್ಕರಣಿ, ಸಂತೆಬೆನ್ನೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿರ್ಮಾತೃ ಜೆ.ಹೆಚ್.ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಸ್ತಬ್ದ ಚಿತ್ರವೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಸ್ತಬ್ದ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದೆ.
5 ಮಂದಿ ಟೈಲರ್ಸ್, 15 ಮಂದಿ ಸಹಾಯಕರಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ಧ್ವಜ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 15 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಕನ್ನಡದ ಧ್ವಜ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿದರು. ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲ ಮದುವಣಗಿತ್ತಿಯಂತೆ ಶೃಂಗಾರಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಅರಿಶಿಣ, ಕುಂಕುಮ ಬಣ್ಣದ ಕನ್ನಡದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮಿ ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಐದು ಮಂದಿ ಟೈಲರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಹದಿನೈದು ಜನ ಸಹಾಯಕರು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಧ್ವಜವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಿವರತನ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ''ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬಾವುಟವನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯತನಕ ತಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಬಾವುಟದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಬಾವುಟವನ್ನು ನಾವೇಕೆ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಾರದು ಎಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ, 7 ಸಾವಿರ ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 70ನೇ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 7 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಬಾವುಟ ತಯಾರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಭುವನೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿಯೂ 7 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಕಾರ ಮೂಡಿದೆ. 7 ಕಿ.ಮೀ ಮುಟ್ಟುವವರೆಗೆ 7 ವೃತ್ತ ದಾಟಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
