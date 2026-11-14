ದೀಪಾವಳಿಯ ಪಟಾಕಿ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಹದಗೆಟ್ಟ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ: ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರ ಅಂಶ ಪತ್ತೆ!; ದಾವಣಗೆರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರದಿ
Diwali Firecracker In Davanagere: ಪಟಾಕಿಯಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 9 ಮತ್ತು 10ರಂದು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ. ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 14, 2026 at 12:01 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.
ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ಹಾಗೂ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶ ಪತ್ತೆ ಆಗಿರುವುದಲ್ಲದೇ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಹೊಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಹಬ್ಬದ ದಿನವಾದ ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ಹೊಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ವಿಷಯುಕ್ತ ಅನಿಲ ಜನರ ಉಸಿರು ಗಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಸ್ತಮಾ ರೀತಿಯ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗಂತೂ ಈ ಬಾರಿ ದೀಪಾವಳಿ ಮಾರಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಶೈಲಜಾ ಅಮಿನಗಡ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಸರ ಕಲುಷಿತ: ನವೆಂಬರ್ 8, 9 ಮತ್ತು 10 ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪರಿಸರವು ಮಾಲಿನ್ಯಗೊಂಡಿತ್ತು. ಮೊದಲ ದಿನ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಎರಡು ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ದಿನ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅನಿಲ ಪತ್ತೆಯಾಗಿ ವಿಷಕಾರ ಅಂಶಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸೋಮವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಾತವಾರಣವು ಯಲ್ಲೋ ಝೋನ್ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ಮಂಗಳವಾರ ಆರೆಂಜ್ ಝೋನ್ಗೆ ಸೇರಿತ್ತು ಎಂದು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಪಿಸಿಬಿ)ಗಳು ತಮ್ಮ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಹಣ ಸುರಿದು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ನಾವೇ ಬದುಕಿಗೆ ಸಂಚಕಾರ ತಂದುಕೊಂಡಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ದಾವಣಗೆರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬಳಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗಾಳಿ ಹೊಂದಿರುವ ನಗರಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಗರದ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹಾಗೂ ಹಬ್ಬದ ಬಳಿಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ 7 ದಿನಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ವಾತಾವರಣ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿತ್ತು. ದುರಂತ ಎಂದರೆ ನವೆಂಬರ್ 9 (ಸೋಮವಾರ) ಮತ್ತು 10ರಂದು (ಮಂಗಳವಾರ) ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಸಿಬಿ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.
ಬರಗಾಲ ಇದ್ದರೂ ಪಟಾಕಿ ಖರೀದಿ ಜೋರು, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಮಾರಾಟ: ಈ ಬಾರಿ ಬರಗಾಲ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವವರ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪಟಾಕಿಗಳ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪಟಾಕಿ ಖರೀದಿ ಸಹ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಅಷ್ಟೇನು ಮಲಿನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಗಾಳಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹದಗೆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಾತಾವರಣ ಮಲಿನಗೊಂಡಿದೆ. 1 ಘನ ಮೀಟರ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ 100ರಿಂದ 200 ಮೈಕ್ರೋ ಗ್ರಾಂ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿ ಶೈಲಜಾ ವಿ. ಅಮಿನಗಡ ಮಾತನಾಡಿ, "ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ ವೇಳೆ ವಾತಾವರಣದ ವರದಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಾದ ನ.8, 9, ಮತ್ತು 10ರಂದು ವಾತವರಣದಲ್ಲಿ ಏರಳಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಭಾನುವಾರ (ನ.8) ರಂದು 80 ಮೈಕ್ರೊ ಗ್ರಾಂ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಸೋಮವಾರ (ನ.9) ರಂದು ಯಲ್ಲೋ ಝೋನ್ಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಅಂದರೇ 100ರಿಂದ 200 ಮೈಕ್ರೋ ಗ್ರಾಂ ಕ್ಯೂಬ್ ಧೂಳಿನ (ಕಲಿಷಿತ) ಅಂಶಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯಲ್ಲೋ ಝೋನ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಿಗೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಆರೋಗ್ಯ ಗದೆಗೆಟ್ಟವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ. ನ.9ರಂದು 150 ಮೈಕ್ರೋ ಗ್ರಾಂ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯೂಬ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನ.10ರಂದು 200 - 300 ಮೈಕ್ರೋ ಗ್ರಾಂ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಹೇರ್ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ಆರೆಂಜ್ ಝೋನ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ನ.9ರಂದು 211 ಮೈಕ್ರೋ ಗ್ರಾಂ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯೂಬ್ ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಪರಿಸರ ಕಲುಷಿತವಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಯಲ್ಲೋ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳವಾರ ಆರೆಂಜ್ ಝೋನ್ಗೆ ವಾತವರಣ ತಲುಪಿದೆ. ಇದೀಗ ವಾತಾವರಣ ತಿಳಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ವರದಿ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇತ್ತಾ ಎಂಬುದು ವರದಿಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಎರಡು ದಿನ ಧೂಳು - ಹೊಗೆ ಸೇವಿಸಿದ್ದೇವೆ: ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಿರೀಶ್ ದೇವರಮನೆ ಮಾತನಾಡಿ "ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ದೀಪಾವಳಿ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪಟಾಕಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯುಕ್ತ ಧೂಳು, ಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಮ್ಮು ದಮ್ಮು ಬರುತ್ತಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ. ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಕ್ಕವು ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿ? ಕೇವಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯುಕ್ತ ಪಟಾಕಿಗಳು ಕಂಡವು. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಂಡಳಿಯವರು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಾಲಿನ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಫಂಡ್ ತಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಪಟಾಕಿಯಿಂದ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಜನ ದಾವಣಗೆರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಹರಿಸು ಪಟಾಕಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಯುಕ್ತ ಪಟಾಕಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು. ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೀಗಾಗಿದೆ. ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಅಸ್ತಮ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ನಗರ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾತನಾಡಿ "ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಅದರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯುಕ್ತ ಹೊಗೆ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿವೆ. ಜನರು ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವುದ್ದರಿಂದ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಅಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಗ್ರೀನ್ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆದರೆ, ಹಸಿರು ಪಾಟಕಿಗಳನ್ಮು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಬೇಸರದ ವಿಚಾರ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
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