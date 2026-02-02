ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನದ ಇಂಧನ ಸ್ವಿಚ್ನಲ್ಲಿ ದೋಷ: ಪೈಲಟ್ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿದ ಅನಾಹುತ
ಇಂಧನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸ್ವಿಚ್ನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಕುರಿತು ಪೈಲಟ್ ತಕ್ಷಣ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ವಿಮಾನವನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : February 2, 2026 at 10:16 PM IST|
Updated : February 2, 2026 at 10:23 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಈ ದುರ್ಘಟನೆಗೆ ವಿಮಾನದ ಇಂಧನ ಸ್ವಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ದೋಷ ಕಾರಣ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದುರಂತದ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಅಂಥದ್ದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಲಂಡನ್ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೋಯಿಂಗ್ 787-8 ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನದಲ್ಲೂ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ತಕ್ಷಣ ಪೈಲಟ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ವಿಮಾನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದರು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ವಿಮಾನದ ಇಂಧನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸ್ವಿಚ್ 'RUN' ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಅದು 'CUT OFF' ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. 'RUN' ಮತ್ತು 'CUT OFF' ಅನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಅಥವಾ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಧನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸ್ವಿಚ್ನ ಸಂಭವನೀಯ ಅಸಮರ್ಪಕ ವೈಖರಿಯಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ವಿಮಾನದ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದರು ಎಂಬುದು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಕಳೆದ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ 260 ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೋಯಿಂಗ್ 787-8 ವಿಮಾನ ಅಥವಾ ಡ್ರೀಮ್ಲೈನರ್ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಇಂಧನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸ್ವಿಚ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೋಯಿಂಗ್ 787-8 ವಿಮಾನದ ಇಂಧನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸ್ವಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಪೈಲಟ್ ಸಂಭವನೀಯ ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, "ಪೈಲಟ್ ಆರಂಭಿಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆವು. ಪೈಲಟ್ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ವಾಯುಯಾನ ನಿಯಂತ್ರಕ ಡಿಜಿಸಿಎಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಸಿಎ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬೋಯಿಂಗ್ 787 ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿನ ಇಂಧನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸ್ವಿಚ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಡಿಜಿಸಿಎ)ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿದ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದುಕು ದುರ್ಬರ; ಮಾನಸಿಕ-ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಲುಗುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸ್ಗೆ ಬೇಕಿದೆ ನೆರವು