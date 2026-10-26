ಮಂಗಳೂರು-ರಾಸ್ ಅಲ್ ಖೈಮಾ ನಡುವೆ ನೇರ ವಿಮಾನ: ವಾರಕ್ಕೆ 2 ದಿನ ಸೇವೆ, ಗಲ್ಫ್ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್
ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನ (UAE) ರಾಸ್ ಅಲ್ ಖೈಮಾಗೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನೇರ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
Published : October 26, 2026 at 7:43 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಕರಾವಳಿಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುಎಇಯಲ್ಲಿರುವ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ (MIA) ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನ (UAE) ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಂದರು ನಗರಿ ರಾಸ್ ಅಲ್ ಖೈಮಾಗೆ (Ras Al Khaimah) ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನ ನೇರ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಗೆ ಸೋಮವಾರ ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಿದೆ.
ಈ ನೂತನ ಸೇವೆಯು ಕರಾವಳಿ ನಗರಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಯು ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ರಾಸ್ ಅಲ್ ಖೈಮಾಗೆ ತೆರಳಿದ ಮೊದಲ ವಿಮಾನ ‘IX 871’ರಲ್ಲಿ 146 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು, ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೇಡಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ರಾಸ್ ಅಲ್ ಖೈಮಾದಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಪ್ರಥಮ ವಿಮಾನ ‘IX 872’ ಮೂಲಕ 36 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆಗಮಿಸಿದರು. ಉದ್ಘಾಟನಾ ವಿಮಾನವನ್ನು ಪೈಲಟ್-ಇನ್-ಕಮಾಂಡ್ ತೇಜ್ ಸ್ವರೂಪ್ ತ್ಸಾಪಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು.
ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ದಿನಗಳ ವಿವರ: ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ (ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿನ) ನೇರ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲಿದೆ.
ವಿಮಾನ IX 871: ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ರಾಸ್ ಅಲ್ ಖೈಮಾ ತಲುಪಲಿದೆ.
ವಿಮಾನ IX 872: ರಾಸ್ ಅಲ್ ಖೈಮಾದಿಂದ ಆಗಮಿಸುವ ವಿಮಾನ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಂಜೆ 6:25ಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿದೆ.
ದುಬೈ, ಶಾರ್ಜಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೂ ಭಾರಿ ಅನುಕೂಲ: ರಾಸ್ ಅಲ್ ಖೈಮಾ ನಗರವು ಶಾರ್ಜಾ ಮತ್ತು ದುಬೈ ನಗರಗಳಿಂದ ಕೇವಲ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಅಂತರದಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಶಾರ್ಜಾ, ಅಜ್ಮಾನ್ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ನೆಲೆಸಿರುವ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅನಿವಾಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಈ ವಿಮಾನಯಾನ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಯುಎಇಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ 38 ವಿಮಾನಗಳು – 9 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ: 2026ರ ಚಳಿಗಾಲದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಅನ್ವಯ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುವ ಒಟ್ಟು 58 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಗಳ ಪೈಕಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 38 ವಿಮಾನಗಳು ಯುಎಇಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲಿವೆ.
ದುಬೈ: ವಾರಕ್ಕೆ 20 ವಿಮಾನಗಳು
ಅಬುಧಾಬಿ: ವಾರಕ್ಕೆ 16 ವಿಮಾನಗಳು
ರಾಸ್ ಅಲ್ ಖೈಮಾ: ವಾರಕ್ಕೆ 2 ವಿಮಾನಗಳು (ಉಳಿದ ವಿಮಾನಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿವೆ).
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು 9 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ 6 ದೇಶೀಯ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಆರ್ಥಿಕ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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