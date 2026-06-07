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ಬೆಳಗಾವಿ: ವಾಯುಪಡೆ ಅಗ್ನಿವೀರ್​ 7ನೇ ತಂಡದ ನಿರ್ಗಮನ ಪಥಸಂಚಲನ: ಸಾರಂಗ ತಂಡದಿಂದ ಆಕರ್ಷಕ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ

1,250 ವಾಯುಪಡೆ ಅಗ್ನಿವೀರ್​ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳ ನಿರ್ಗಮನ ಪಥಸಂಚಲನವು ಸಾಂಬ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.

BELAGAVI AGNIVEER DEPARTURE PARADE ಬೆಳಗಾವಿ ವಾಯುಪಡೆ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಅಗ್ನಿವೀರ್​ ನಿರ್ಗಮನ ಪಥ ಸಂಚಲನ
ವಾಯುಪಡೆ ಅಗ್ನಿವೀರ್​ ಏಳನೇ ತಂಡದ ನಿರ್ಗಮನ ಪಥಸಂಚಲನ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 7, 2026 at 8:16 AM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಂಬ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸತತ 22 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಾತ್ಮಕ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ 7ನೇ ತಂಡದ 1 ಸಾವಿರದ 250 ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳ ನಿರ್ಗಮನ ಪಥಸಂಚಲನ ಶನಿವಾರ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಾರಂಗ ಪೈಲಟ್ ತಂಡದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿತು.

ಏರ್‌ಮೆನ್ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಯ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಏರ್ ಆಫೀಸರ್ ಸೂರಜ್ ಶಂಕರ್, ವಾಯುಪಡೆ ಅಗ್ನಿವೀರರ ನಿರ್ಗಮನ ಪಥಸಂಚಲನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಗೌರವ ವಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಏರ್ ವೈಸ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಭಿಜೀತ್ ಕುಮಾರ, ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿವೀರರ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

BELAGAVI AGNIVEER DEPARTURE PARADE ಬೆಳಗಾವಿ ವಾಯುಪಡೆ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಅಗ್ನಿವೀರ್​ ನಿರ್ಗಮನ ಪಥ ಸಂಚಲನ
ಸಾರಂಗ ಪೈಲಟ್ ತಂಡದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ (ETV Bharat)

ತರಬೇತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ರ‍್ಯಾಂಕ್​ ಗಳಿಸಿದ ಐವರು ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್​ ಏರ್​ ಆಫೀಸರ್​ ಸೂರಜ್​ ಶಂಕರ್​ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಲಕ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳ ಡ್ರಿಲ್​ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲ್ಯತೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​ಗಳ ಚಿತ್ತಾರ: ವಾಯುಪಡೆ ಅಗ್ನಿವೀರ್​ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳ ನಿರ್ಗಮನ ಪಥಸಂಚನ ನಿಮಿತ್ತ ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆಯ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಕುಶಾಲಾಗ್ರ ಸಾರಂಗ ಪೈಲಟ್ ತಂಡದಿಂದ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ವಾಯುಪಡೆ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಐದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​ಗಳು ಸುಮಾರು 15 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರದರ್ಶನ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿದ ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ತಾರವು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು.

ಏರ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಏಕೈಕ 5 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಡಿಸ್ ಪ್ಲೇ ತಂಡವಾದ 'ಸಾರಂಗ', ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ಎಎಲ್​ಹೆಚ್​ ಧ್ರುವ (ALH Dhruv) ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕಸರತ್ತುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ತಾರ ಮೂಡಿಸಿ ನೋಡುಗರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಏರ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಸೂರಜ್ ಶಂಕರ, ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದದ್ದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಆದ್ಯತೆ‌ ನೀಡಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಯುದ್ಧ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಯುಪಡೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಅಗ್ನಿವೀರರು ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ‌ ಶ್ರಮಿಸುವಿರಿ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಎಂದು ಏರ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಸೂರಜ್ ಶಂಕರ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

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TAGGED:

BELAGAVI
AGNIVEER PASSING OUT PARADE
ಬೆಳಗಾವಿ ವಾಯುಪಡೆ ಅಗ್ನಿವೀರ್
ಅಗ್ನಿವೀರ್​ ನಿರ್ಗಮನ ಪಥಸಂಚಲನ
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