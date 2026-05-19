ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ, ಊರೂರು ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಆಗ್ರಹ
ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು, ಊರು ಊರು ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
Published : May 19, 2026 at 2:55 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳೋದೊಂದು ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು. ಅದರಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾನಿಯಾಗ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಸದಾಶಿವನಗರ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮೋದಿ ಅವರು ಏರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಡವರು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಶ್ರೀಮಂತರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಡವರು ಬಡವರಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನ, ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪದೇ ಪದೆ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡುತ್ತಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾಶ ಆಗ್ತಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ, ಊರು ಊರು ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ. ಮೋದಿ ಅವರು ಫಾರಿನ್ ಟೂರ್ ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ತರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳೋದು ಒಂದು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ. ನಾನು ಅಷ್ಟು ತಂದೆ ಇಷ್ಟು ತಂದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ನೂರಾರು ದೇಶ ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹಣ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಬೇಕು? ಅಷ್ಟು ಹಣ ಬಂದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು?. ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಇವಂತೂ ಬಿಡಿ. ಅವರು ಯಾವಾಗ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಕಡಿಮೆ ಅಂತೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮೋದಿ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ, ಕೆಲವು ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದ್ದೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಾಯ್ತು?. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವ?. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೇ ದೇಶದ ಸ್ಥಿತಿ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು ಬಹಳ ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಖರ್ಗೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇಶ ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಮಾತು ಬೇರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂತಹದು ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಎಳೆದು ತರೋದು. ಈಗ ಜನ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ತಂದು ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಈಗಲಾದರೂ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಸ್ಯೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ರೆ ಜನ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
ಭಾರತ-ಇಯು ಎಫ್ಟಿಎಯಿಂದ ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ದಾರಿ; ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
ಸ್ವೀಡನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ 'ರಾಯಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಟಾರ್' ಗೌರವ