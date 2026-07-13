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ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ‌ ಖರ್ಗೆ: ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಸಿಎಂ ಭೇಟಿ

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚರ್ಚಿಸಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

BENGALURU AICC PRESIDENT MALLIKARJUN KHARGE DK SHIVAKUMAR ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 13, 2026 at 5:24 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: "ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಮವಾರ ಸದಾಶಿವನಗರ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, "ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಲಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚರ್ಚಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಲಾಬಿ: ಇತ್ತ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಲಾಬಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ಪಟ್ಟಣ್, ಶಾಸಕರಾದ ರಾಜೇಗೌಡ, ಶಿವಲಿಂಗೇ ಗೌಡರು ಆಗಮಿಸಿ ಲಾಬಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಮೂರು-ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಗೆ-ಸಿಎಂ: ಗೃಹ ಕಚೇರಿ ಕೃಷ್ಣಾದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಆಗಸ್ಟ್ 6 ರಂದು ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ದೆಹಲಿಗೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೂ‌ ಮುಂಚೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಆಗಸ್ಟ್ ಆರನೇ ತಾರೀಖು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸವಿದೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಮೂರು, ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ" ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಕರೆದಾಗ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ: ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ

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AICC PRESIDENT MALLIKARJUN KHARGE
DK SHIVAKUMAR
ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ
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