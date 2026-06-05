ETV Bharat / state

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹೊಂದಿರುವ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು?

ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಇಂದು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

BENGALURU AICC PRESIDENT MALLIKARJUN KHARGE RAJYASABHA ELECTION 2026 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಆಸ್ತಿ ವಿವರ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ (PTI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 5, 2026 at 8:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಇಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಫಿಡವಿಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ, ಪತ್ನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 38.80 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿ ಇರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚರಾಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಯನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಸುಮಾರು 38.80 ಕೋಟಿ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಅಫಿಡವಿಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಆಸ್ತಿ ವಿವರ: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಒಟ್ಟು 6.59 ಕೋಟಿ ರೂ. ಚರಾಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4.41 ಕೋಟಿ ರೂ. ಚರಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಒಟ್ಟು 5.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2.84 ಕೋಟಿ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇದೆ. ಖರ್ಗೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 54.15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೊತ್ತದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಾಧಾ ಬಾಯ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಒಟ್ಟು 1.50 ಕೋಟಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಒಟ್ಟು 8.30 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 9.85 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಖರ್ಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9.22 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಖರ್ಗೆ ಪತ್ನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 4 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಇವೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸದಾಶಿವನಗರ, ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಾಸದ ಮೂರು ಮನೆಗಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 7.82 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಪತ್ನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸದಾಶಿವನಗರ, ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ವಾಸದ ಮನೆಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 3.32 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇದೆ.

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 17.50 ಲಕ್ಷ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇದೆ.

ಐದು ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ಪ್ರಕರಣ: ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಐದು ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಅಫಿಡವಿಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಜೂನ್ 18 ರಂದು ಚುನಾಚಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಜೂನ್ 8ರಂದು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ

TAGGED:

BENGALURU
AICC PRESIDENT MALLIKARJUN KHARGE
RAJYASABHA ELECTION 2026
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಆಸ್ತಿ ವಿವರ
MALLIKARJUN KHARGE ASSET WORTH

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.