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ಗಿಟಾರ್‌ಗೂ ಬಿತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಫೈನ್: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಗ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಐ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎಡವಟ್ಟು!

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಐ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ಯಾಮರಾವೊಂದು, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸವಾರನೊಬ್ಬನ ಗಿಟಾರ್ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ.

AI TRAFFIC CAMERA MISTAKENLY ISSUED FINE IN BENGALURU
ಎಐ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ದೃಶ್ಯ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 26, 2026 at 1:46 PM IST

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​ಬೆಂಗಳೂರು : ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಆಧಾರಿತ ಕ್ಯಾಮರಾವೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಸ್ಕೂಟರ್ ಸವಾರನ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಗಿಟಾರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನೇ ಹಿಂಬದಿ ಸವಾರ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿದ ಎಐ ಕ್ಯಾಮರಾ, ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ಹಿಂಬದಿ ಸವಾರ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರೂ. 500/- ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ.

ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮತ್ತು ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮಾರ್ಗದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್‌ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸ್ಕೂಟರ್ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸೌವಿಕ್ ದತ್ತ ಎಂಬುವವರು ಎಕ್ಸ್‌ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸೌವಿಕ್ ದತ್ತ ಅವರು ಸ್ಕೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರಳುವಾಗ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಗಿಟಾರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ರಸ್ತೆ ಸಿಗ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಐ ಕ್ಯಾಮರಾ ಗಿಟಾರ್ ಬ್ಯಾಗ್‌ ಅನ್ನೇ ಹಿಂಬದಿ ಸವಾರ ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದೆ. ಬಳಿಕ ಸೌವಿಕ್ ದತ್ತ ಅವರ ಪತ್ನಿಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿರುವ ಮೆಸೇಜ್ ತಲುಪಿದೆ. ಅವರು ಚಲನ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ವಿಷಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ದಂಡದ ಚಲನ್ ಮತ್ತು ಫೋಟೋವನ್ನ ಸೌವಿಕ್ ದತ್ತ ಅವರು 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾಧರಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

AI Traffic Camera Mistakenly Issued Fine In Bengaluru
ದಂಡದ ಚಲನ್ (ETV Bharat)

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಟೋಮೇಷನ್ ದಂಡದ ವಿವರಗಳನ್ನ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

TRAFFIC FINE
ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್‌
ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಧಾರಿತ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
BENGALURU
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