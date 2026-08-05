ಮಂಗಳೂರಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂತು ರೋಬೋಟ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ: ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತೆ AI 'ಐರಿಸ್'!
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ, ಅದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುವ ರೋಬೋಟ್ ಕುರಿತು ವಿನೋದ್ ಪುದು ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ.
Published : August 5, 2026 at 3:47 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಂತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬೆಂದೂರ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸೆಂಟ್ ತೆರೇಸಾ ಐಸಿಎಸ್ಇ ಶಾಲೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿರುವ ಈ ಶಾಲೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ 'ಐರಿಸ್' (IRIS) ಹೆಸರಿನ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ರೋಬೋಟ್ ಶಿಕ್ಷಕಿಯನ್ನು ಬೋಧನಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದೆ.
ಈ ರೋಬೋಟ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಐರಿಸ್ ಅನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಒಂದರಿಂದ 11ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೋಬೋಟ್ ಶಿಕ್ಷಕಿಯನ್ನು ಶಾಲೆಯ ಎಐ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯೇತರ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
'ಐರಿಸ್' ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿರ್ಜೀವ ಯಂತ್ರ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಧಾರಿತ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಭೌತಿಕ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರೋಬೋಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೋಡುಗರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವ ಈ ರೋಬೋಟ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ, ತನ್ನ ಎದುರು ನಿಲ್ಲುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಗುಮುಖದಿಂದ 'ಹಲೋ' ಎಂದು ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ! ಅಲ್ಲದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಕೈ ಕುಲುಕಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಎಐ ರೋಬೋಟ್ಗೆ ಸುಧಾರಿತ 'ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಂಕೀರ್ಣ ಗಣಿತದ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೂ, ಕೇವಲ 2ರಿಂದ 3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.
1ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಐ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕ್ಲಾಸ್!: ಸೆಂಟ್ ತೆರೇಸಾ ಶಾಲೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿ 'ಎಐ ಲ್ಯಾಬ್' ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ 'ಐರಿಸ್' ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ ಈ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ಬಂದಿದೆ.
ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತರಗತಿ: 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 11ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಎಐ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ರೋಬೋಟ್ ಶಿಕ್ಷಕಿಯೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅವಧಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.
ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಖರ ಉತ್ತರ: 'ಐರಿಸ್' ಕೇವಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. 'ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ರೋಬೋಟ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ, ಅದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾದ ನಿಖರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದರೆ, ಐರಿಸ್ ರೋಬೋಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ನಿಖರವಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸೆಂಟ್ ತೆರೇಸಾ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೂಡ್ಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ಸೆಂಟ್ ತೆರೇಸಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಐ ಶಿಕ್ಷಕಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸಪಡುತ್ತೇವೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನಾವು ಎಐ ಲ್ಯಾಬ್ ಆರಂಭಿಸಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಎಐ ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ಆಗಮನದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಷಯ ಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ನಿಖರವಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
ಎಐ ವಿಭಾಗದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಿಲ್ಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಐರಿಸ್ ರೋಬೋಟ್ ಇರುವುದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಮಗೆ ಬರುವ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಐರಿಸ್ ಬಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದು ಕೇವಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿಯಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಖರ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಉಪಯುಕ್ತ: 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಶನ್ನಾರ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ಎಐ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ವಿವರಿಸಿದರೆ, ಐರಿಸ್ ನಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನಿಖರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆನ್ಸನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಐರಿಸ್ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವುದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗದ ಕಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯಬಹುದು" ಎಂದರು.
ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇವಲ ರಂಜನೆಗೆ ಬಳಸದೆ, ಮಕ್ಕಳ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೇಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸೆಂಟ್ ತೆರೇಸಾ ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: