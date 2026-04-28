ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಐ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಿಟಿಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಯೋಜನೆ
ವರದಿ- ಹೆಚ್.ಬಿ. ಗಡ್ಡದ: ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹಾಗೂ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲು, ಅವರಲ್ಲಿನ ಕಲಿಕಾಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಶಿಬಿರ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : April 28, 2026 at 10:38 AM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇದು ಎಐ ಯುಗ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಎಐದೇ ಮಾತು. ದೇಶ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಎಐ ಕಲಿಯಲು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ (GTTC ) ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪಕರಣ ತಯಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಎಐ, ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೇಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಉಚಿತ ಎಐ ಶಿಬಿರವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಂಗದಲ್ಲೂ ಎಐ (ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ) ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಇಂದಿಗೂ ಹಲವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹಾಗೂ ಏನೆಲ್ಲ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲು, ಅವರಲ್ಲಿನ ಕಲಿಕಾಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಶಿಬಿರ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
10 ದಿನಗಳ ಶಿಬಿರ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ 10 ದಿನ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಎಐ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಎಐ ತಯಾರಿಕೆಯ ಕಲಿಕೆ, ಐಒಟಿ (Internet of Things) ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಸ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು, ಗೇಮ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜತೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್, ಹೋಮ್ ಅಟೋಮೇಷನ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್, ಧ್ವನಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ರೋಬೋಟ್, ಎಐ ಚಾಟ್ ಬೋರ್ಡ್, ಆ್ಯಪ್ ಕ್ಯಾಚರ್ ಗೇಮ್, ಬೀಟೆಲ್ ಮೇಜ್ ಗೇಮ್ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಜಿಟಿಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ರೋಬೊಟಿಕ್ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದೊರೆತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 8, 9, 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಈ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
3 ತಂಡಗಳು: ಎಪ್ರಿಲ್ 13ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 10 ದಿನಗಳು, ಬೆಳಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5ರವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಇಂದಿನಿಂದ (ಎ.28) ರಿಂದ ಮೇ 11ರ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮೇ 12 ರಿಂದ 22ರ ವರೆಗೆ ಹೀಗೆ ಮೂರು ಬ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಐದಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಫೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ 25 ಮಕ್ಕಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನುರಿತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಹ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ತರಬೇತುದಾರರಾದ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಐ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಈ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 25 ಮಕ್ಕಳು ಎಐ, ರೋಬೋಟಿಕ್, ಐಒಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಂದಲೇ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರೋಬೋಟಿಕ್ ಯಾವ ತರಹ ಮೋಟಾರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಲೈನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರೋಬೋಟ್, ಅಬಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅವೈಡ್ ರೋಬೋಟ್, ವಾಯ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೋಬೋಟ್ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಸರ್ಕಾರಿ, ಅನುದಾನಿತ, ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 10 ದಿನಗಳ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲದೆ ಗದಗದಿಂದಲೂ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 25 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ಉಚಿತ ಶಿಬಿರವಾಗಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ಇದೆ ಎಂದರು.
ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಎಐ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಎಐನಲ್ಲಿ ಫೇಸ್, ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಫೇಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್, ಎಐ ಚಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಷಯ ಕಲಿಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಎಐ ಮತ್ತು ರೋಬೋಟಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ದರ್ಶಿಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಐ ಮತ್ತು ರೋಬೋಟಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ತರಬೇತಿದಾರರು ಅತ್ಯತ್ತಮವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲಿಯುವಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಯುವ ಕುಂದನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಫೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವ್ಯಾಕರಣ, ಮಾತನಾಡುವ ಕಲೆ, ಹೇಗೆ ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು, ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
