ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಗೆ AI ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಧರಿಸಿ ಬಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ: ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಡಿಬಾರ್
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡಕಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಕನ್ನಡಕ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಈ ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
Published : November 4, 2026 at 11:38 AM IST|
Updated : November 4, 2026 at 11:44 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಯೊಳಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಧರಿಸಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಘಟನೆ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಉಳಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆ ಆಧಾರಿತ ಸಾಧನಗಳ ದುರುಪಯೋಗದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 3ರಂದು ಈ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಸಹಜ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕನ್ನಡಕ ಧರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡಕಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಕನ್ನಡಕ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಗಮನಿಸಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆತನನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಬಳಿ ತೆರಳಿ, ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿದ್ದರು.
ಪರೀಕ್ಷಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಆ ಉಪಕರಣದಿಂದ ಶಬ್ದವೊಂದು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಕನ್ನಡಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿದ ಅವರು, ಅದನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು 34,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ್ದೆಂದು ಹೇಳಲಾದ ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಡಿಬಾರ್: ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆತನು ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಉಳಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಉಪಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ಲೇಖಾ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು, ಪರೀಕ್ಷಾ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದು, ಸಾಧನವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ತೋರಿದ ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನೂ ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಾಧನಗಳು: ಧರಿಸಬಹುದಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಹೆಚ್ಚು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು, ಆಡಿಯೊ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಎಐ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಪುಣೆಯ ಸಿಂಬಯಾಸಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಯೊಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೆಟಾ ರೇ-ಬ್ಯಾನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಯಿತು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅನುಚಿತ ಮಾರ್ಗಗಳ ಸಮಿತಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನವೀಕರಿಸಿದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ: ಎಐ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಧರಿಸಬಹುದಾದ ಸಾಧನಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಲಭ್ಯತೆಯು ಪರೀಕ್ಷಾ ಭದ್ರತೆ, ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದೆ. ಕಠಿಣ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯು ದುಷ್ಕೃತ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾದರೂ, ನಿಷೇಧಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಂಕಿತ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನ್ಯಾಯಯುತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ಅಥವಾ ತನಿಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದನೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಈ ಘಟನೆಯು, ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನ್ಯಾಯಯುತತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ, ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಭದ್ರತಾ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
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