ETV Bharat / state

ಬೆಳಗಾವಿ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆ: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ಬೆಲೆ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್; ಅಗ್ರ 10ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ

ಬೆಳಗಾವಿಯ 9ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ಬೆಲೆ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ಬೆಳಗಾವಿ ವರದಿಗಾರ ಸಿದ್ಧನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ai-based-crop-price-forecasting-project-draws-attention-in-delhi
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಐ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್-2026ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 12, 2026 at 1:43 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಳಗಾವಿ: ರೈತರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಬೆಲೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ದರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಅಂದಾಜಿಸಲು ಆಗಲ್ಲ. ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆ ಸಿಗದೇ ಬೆಳೆ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಿತ್ಯ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ, ದರ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಅನ್ನದಾತನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಒಂದು ಉಪಾಯ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ಬೆಲೆ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ (ಎಐ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೈಜ್ ಫೋರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಏಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್​​ನ‌ ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾವತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಕರಗುಪ್ಪಿಕರ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ 9ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಅರ್ಚನಾ ಕಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಹಾಗೂ ಮೀನಾ ಹನುಮಂತ ದಳವಾಯಿ ಅವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್, ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಐ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್-2026ರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ 10ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಮೂವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು. ಹಾಗಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂದಿರು ಪಡುವ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿನೂತನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ‌ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ಆರ್. ಆರ್. ಮಧಾಳೆ ಮತ್ತು ಎಟಿಎಲ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಿ ಎ. ಎಂ. ಪುರಾಣಿಕ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಸಾಧನೆಗೆ ಪಾಲಕರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಲರ್ನಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿಯು, ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಅಟಲ್ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಮಿಷನ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 6 ಸಾವಿರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ 65 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆನ್​ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಎಐ ಕುರಿತು ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 10 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ದೆಹಲಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗಸಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಮಾರ್ಚ್ 13 ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿ, ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ai-based-crop-price-forecasting-project-draws-attention-in-delhi
ಲೀಲಾವತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಕರಗುಪ್ಪಿಕರ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು

ಮೆಂಟರ್ ಸಿದ್ದಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, ಮುಂದಿನ‌ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಲೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ, ರೈತರು ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರು ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ.85-90ರಷ್ಟು ನೈಜತೆ ಇರಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮೆಂಟರ್.

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎಐ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ‌ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪೋರ್ಟಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಟೊಮೆಟೊ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ದರ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ai-based-crop-price-forecasting-project-draws-attention-in-delhi
ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ಬೆಲೆ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಹೀಗೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಲೆಯ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್​ನಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು, ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೆಳೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ರೈತರು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಆಗ ರೈತರು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.

ರೈತರನ್ನು ಬೆಲೆ‌ ಕುಸಿತದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ : ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೀನಾ ದಳವಾಯಿ, ನಾವು ರೈತರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೈತರು ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ, ಬಿಸಿಲು-ಮಳೆ-ಚಳಿ ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗದೇ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ತರುತ್ತಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂತಾ ಯೋಚಿಸಿ, 'ಎಐ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೈಜ್ ಫೋರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್' ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ, ಆ್ಯಪ್ ತಯಾರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 8 ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ai-based-crop-price-forecasting-project-draws-attention-in-delhi
ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ಬೆಲೆ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು

ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ನ್ನು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮೆಚ್ಚಿದರು : ನಮ್ಮದು “ರಾಬರ್ಟ್ ಹುಕ್” ತಂಡ. ಎರಡು ದಿನ ಆನ್​ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಎಐ ತಜ್ಞರು ನಮಗೆ ಎಐ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಬಳಿಕ ಎಐ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ಬೆಲೆ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಸಾಧನ ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ರೈತರಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಸಂಶೋಧಕರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೆಚ್ಚಿದರು ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅರ್ಚನಾ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೈ ಬೆರಳಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಲೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿ : ಮತ್ತೋರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಿರೇಮಠ ಮಾತನಾಡಿ, 'ರೈತರ ಕೈ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಯುವ ಆ್ಯಪ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ. ಮುಂದಿನ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಾರ ಮತ್ತು ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಯಾವ ಬೆಳೆಗೆ, ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಆ್ಯಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ರೈತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು

ನಮ್ಮೂರಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದರು : ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡ ಮಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಮ್ಮ ಅಗಸಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ನಮ್ಮೂರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ನಾವು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

TAGGED:

AI FUTURE SKILLS HACKATHON 2026
ATAL INNOVATION MISSION
ಬೆಳೆ ಬೆಲೆ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್
BELAGAVI
CROP PRICE FORECASTING PROJECT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.