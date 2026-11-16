'ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರಾಚೆಗೆ': ನಾಳೆಯಿಂದ ಮೂರು ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶೃಂಗಸಭೆ
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರಾಚೆಗೆ ಆಶಯದಡಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ 29ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
Published : November 16, 2026 at 4:17 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನವೆಂಬರ್ 17ರಿಂದ 19ರವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ (ಬಿಐಇಸಿ) ನಡೆಯಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶೃಂಗಸಭೆಯ (ಟೆಕ್ ಸಮಿಟ್ - ಬಿಟಿಎಸ್) 29ನೇ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಸ್ಟಿಪಿಐ) ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶೃಂಗಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರಾಚೆಗೆ (AI & Beyond) ಆಶಯದಡಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಇಲ್-ದೆ-ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವ್ಯಾಲೆರಿ ಪೆಕ್ರೆಸ್, ಮೈಕ್ರೊಸಾಫ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುನೀತ್ ಚಂಡೋಕ್, ಮೈಕ್ರಾನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆನಂದ್ ರಾಮಮೂರ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ್ (ಕ್ರಿಸ್), ಡಾ. ಕಿರಣ್ ಮಜುಂದಾರ್ ಶಾ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಡಾ. ಎ. ಎಸ್. ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಾವೇಶದ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, 'ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಸಮಿಟ್- 2026 ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಗಮಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 65ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, 700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷಣಕಾರರು ಮತ್ತು 1,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶಕರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಒಟ್ಟು 50 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 16 ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು 13 ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 140ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನಾಧಾರಿತ ಅಧಿವೇಶನಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಸ್ವೀಡನ್- ಈ ಸಮಾವೇಶದ ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಪೋಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಟಲಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ. ದೇಶದ 100 ನಗರಗಳಿಂದ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ಈ ವರ್ಷದ ‘ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರಾಚೆಗೆ’ ಆಶಯವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹೊಸ ಹಂತ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿರುವ ವಿಪುಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಡೀಪ್ಟೆಕ್, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಚರ್ಚೆಗಳು, ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗಗಳಿಗೆ ದೇಶ - ವಿದೇಶಗಳ ಸಂದರ್ಶಕರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಎಐ ಮತ್ತು ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್, ಭಾರತದ ನವೋದ್ಯಮಗಳ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುವವರ ಸಮಾವೇಶ, ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗಳು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂವಾದ, ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ, ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ಯಮ ವಲಯಗಳ ಚರ್ಚೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೂ ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ ಎಂದರು.
ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ತರುವುದು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವುದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುವವರ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ಟೆಕ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಘೋಷಣೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ‘ಎಲೆವೇಟ್’ ಉಪಕ್ರಮದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸಾಧನೆಯ ಸಂಭ್ರಮ ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳಾಗಲಿವೆ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
‘ಬೆಂಗಳೂರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ವಾರ್ಷಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಮಾವೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಜಗತ್ತು ಭಾರತದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ನಮ್ಮ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಯಕರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ಸಂಶೋಧಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿರುವ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಸಚಿವ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು.
13 ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು: ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ 13 ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಬಹುವಿಷಯ ಆಧಾರಿತ ಸಮಾವೇಶ, ಜಾಗತಿಕ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪಾಲುದಾರರ ಜೊತೆಗಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ನವೋದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.
1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಭಾಗಿ: ದೇಶದಾದ್ಯಂತದ 100 ನಗರಗಳು ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಹಂತದ ನಗರಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಈ ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ), ಡೀಪ್ಟೆಕ್, ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಿಖರ ತಯಾರಿಕೆ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸೇವೆಗಳು, ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ (ಐಒಟಿ), ಆರೋಗ್ಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಶಿಕ್ಷಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ, ಹಣಕಾಸು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್, ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಹವಾಮಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ನವೋದ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿವೆ.
ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗಳು: ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಿಆರ್ಡಿಒ), ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೊ), ಬಿರಾಕ್, ಸಿ-ಡ್ಯಾಕ್, ಸಿ-ಡಾಟ್, ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಕಲಚೇತನರ ಸಬಲೀಕರಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯದಿಂದ ಐಐಎಂ ಬೆಂಗಳೂರು, ಐಐಟಿ ಧಾರವಾಡ, ಐಐಟಿ ಖರಗ್ಪುರ, ಐಐಟಿ ಪಾಟ್ನಾ, ಐಐಐಟಿ ಧಾರವಾಡ, ಐಐಐಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಬಿಟ್ಸ್ ಪಿಲಾನಿ, ಬಿಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ (ಬಿಟ್ಸಮ್) ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಐಐಎಸ್ಸಿ) ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ಭಾರತ್1.ಎಐ (Bharat1.ai) ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ 50,000 ಚದರ್ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಎಐ ಮತ್ತು ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಟೊನಮಿ, ಎಕ್ಸ್ಟೆರಾ ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್, ಸೂಯಿಂಡ್, ಮೊವಿಟೊ, ವಿಸರ್ಜ್ ಮತ್ತು ವಾಣಿ ಎಐ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೇರಿದಂತೆ 101ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನವೋದ್ಯಮಗಳು ತಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿವೆ. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲುಗಳ ರೋಬೋಟ್ಗಳ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರದರ್ಶನ, ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮಾನವನ ಹೋಲುವ ರೋಬೋಟ್ಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಮಾವೇಶ, ರೋಬೋಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಡುಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮೆ ವಲಯಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಎಐ ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವಾದ ‘ಎಐ ಕವಚ್’, ಅಪಸ್ಮಾರವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ನೆರವಾಗುವ ಮಿದುಳು ಆಧಾರಿತ ಮಾದರಿ ‘ಮನ್ನಾಸ್ ಎಐ’ ಹಾಗೂ ‘ವಿಸ್ಮೆರಾ’ ಎಂಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಏಜೆಂಟಿಕ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತ ವೇದಿಕೆ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು, ₹15 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತದ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಎಐ ಬಿಲ್ಡ್ಅಥಾನ್ಗಳು, ₹15 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಸರ್ವಂ ಎಐ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತ್1.ಎಐ ಎಐ ಸೂಪರ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇರಲಿದೆ.
ಭಾರತ–ಅಮೆರಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಮಾವೇಶ: ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ನ.18ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಭಾರತ–ಅಮೆರಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಮಾವೇಶವು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲಿದೆ. ಹಿರಿಯ ಉದ್ಯಮ ನಾಯಕರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಾದ ಹಾಗೂ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ‘ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಲಿಕಾ’, ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಐ, ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸ್ಥಿರತೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಭಾರತ–ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಈ ಸಮಾವೇಶ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಿಸಿಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಖಂಡರ ಸಂವಾದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನ.18ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ (ಜಿಸಿಸಿ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ವಲಯಗಳ ಪ್ರಮುಖರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಜಿಸಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಅನುಭವಗಳ ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಇದು ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಮೂರು ಸಮಾನಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೂರು ಸಮಾನಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಜರ್ಮನಿಯ ನ್ಯೂರೆಂಬರ್ಗ್ ಮೆಸ್ಸೆ ಗ್ರೂಪ್ನ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ನ್ಯೂರೆಂಬರ್ಗ್ ಮೆಸ್ಸೆ ಇಂಡಿಯಾ ಆಯೋಜಿಸುವ ‘ಎಂಬೆಡೆಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಬೆಡೆಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಲಿದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂಲದ ‘ಚೇಂಜ್ನೌ’ ಉಪಕ್ರಮವು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ. ‘ಒನ್ ಸಸ್ಟೇನಬಲ್ ಹೆಲ್ತ್’ ಮಾನವ, ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬೆಸೆಯುವ ಸಮಗ್ರ ಜಾಗತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಮುಂದಿಡಲಿದೆ.
ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 11 ಅಧಿವೇಶನಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇಬೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಧಾರಿತ ಸಂಶೋಧನೆ, ಮ್ಯಾಥ್ವರ್ಕ್ಸ್ನಿಂದ ಮಾನವರಹಿತ ವೈಮಾನಿಕ ವಾಹನಗಳ (ಯುಎವಿ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕ್ಲೌಡ್ಫ್ಲೇರ್ನಿಂದ ಏಜೆಂಟಿಕ್ ಎಐ, ಎನ್ವಿಡಿಯಾದಿಂದ ಎಐ ನೆರವಿನ ದೋಷ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ, ಅಮೆರಿಕದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶ ಹಾಗೂ ಜಿಯೆಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
‘ಮೆಂಟರ್–ಮೆಂಟೀ ಕನೆಕ್ಟ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ 400 ನವೋದ್ಯಮಗಳಿಗೆ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ನವೋದ್ಯಮಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತಜ್ಞರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ‘ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಸಂಭಾವ್ಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿವೆ.
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