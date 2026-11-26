ಆಹಾರ ತಂತ್ರಾಂಶ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪಡಿತರ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ: ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ
Food Department On Ration Distribution: ಆಹಾರ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಕಂಡು ಬಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : November 26, 2026 at 4:37 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಆಹಾರ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆಯು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಇಲಾಖೆ, 2026ರ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ, ಇಲಾಖೆಯು ನವೆಂಬರ್ 25ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ವಿತರಣಾ ಸಮಯವನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯ ಬದಲಾಗಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 11:59 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ ಸರ್ವರ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ಗೆ 10ರಿಂದ 14 ನಿಮಿಷ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆಗೆ ತೊಡಕಾಗಿದೆ. ನ.30ಕ್ಕೆ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಗಡುವು ಇರುವುದರಿಂದ ಪಡಿತರ ಪಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸಲು ಜನ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿತ್ತು. ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಾಗೂ ಒಟಿಪಿ ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನಗತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಗಿತದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಿತ್ತು.
ಆಹಾರ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ: ಆಹಾರ, ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಯು 2026ರ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಅರ್ಹತೆಯನ್ವಯ ಒಟ್ಟು 1,24,84,866 ಅರ್ಹ NFSA ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಳಿಗೆ (AAY + PHH) ಮಾಸಿಕ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನವೆಂಬರ್ 23ರಂದು 'ಆಹಾರ' (AHARA) ತಂತ್ರಾಂಶವು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿತರಣಾ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಿಹರಿಸಲು ತಕ್ಷಣವೇ ರಾಜ್ಯ NIC ತಂತ್ರಾಂಶ ತಂಡದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಪ್ರತಿದಿನದ ವಿತರಣಾ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು (Missing Indexes, Index Rebuild, Update Statistics ಮತ್ತು DBCC Commands) ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ NIC ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿತು. KSDC ವತಿಯಿಂದ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ (Primary) ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ (Secondary) ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸರ್ವರ್ಗಳ ನಡುವಿನ AOAG ಡೇಟಾ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್: ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಯಿತು. ಅದೇ ದಿನ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಸರ್ವರ್ಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ 9:45 ಗಂಟೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಸರ್ವರ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅದೇ ದಿನ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಪೂರೈಕೆದಾರರಾದ ಮೆಸರ್ಸ್ ಮಂತ್ರಾ ಸಾಫ್ಟ್ಟೆಕ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (M/s Mantra Softech (India) Pvt. Ltd.) ಸಂಸ್ಥೆಯು, ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ UIDAI ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಉಪಕರಣಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿತು. ಅದರಂತೆ, ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ (FPS) ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ RD ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಇಲಾಖೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ನ.25ರಂದು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ದೃಢೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಯಿತು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮೆಸರ್ಸ್ ಮಂತ್ರಾ ಸಾಫ್ಟ್ಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅದೇ ದಿನ ಸಂಜೆ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಆಹಾರ ತಂತ್ರಾಂಶ, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸರ್ವರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ 24, 25ರಂದು ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಗಣನೀಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತ್ತು. 25ನೇ ತಾರೀಖು ಶೇ.52.80ರಷ್ಟು ಮಾಸಿಕ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಹಾರ ತಂತ್ರಾಂಶ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆಯು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 2026ರ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ, ಇಲಾಖೆಯು ನ.25ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ವಿತರಣಾ ಸಮಯವನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯ ಬದಲಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 11:59 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಸುಗಮ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಐಟಿ ತಂಡ, NIC ಮತ್ತು KSDC ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಹಾರ ತಂತ್ರಾಂಶ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಗಾ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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