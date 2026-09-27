ಕೃವಿವಿ ಕೃಷಿಮೇಳ 2026-ಮೂರನೇ ದಿನ: ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೃಷಿಮೇಳದಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಆಭರಣಗಳನ್ನೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 27, 2026 at 2:53 PM IST
ಧಾರವಾಡ: ಇಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕೃಷಿಮೇಳ ಇಂದು ಮೂರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಗುಲಾಬಿ, ಸೇವಂತಿಗೆ, ಕಾರ್ನೇಶನ್, ಅಂಥೋರಿಯಂ, ಗ್ಲ್ಯಾಡಿಯೋಲಸ್, ಲಿಲ್ಲಿ, ಜರ್ಬೆರಾ- ಒಂದಾ? ಎರಡಾ? ಹತ್ತಾರು ಬಗೆಯ ಹೂವುಗಳ ರಾಶಿ. ಅದನ್ನು ಅಚ್ಚರಿ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಯುವತಿಯರು, ಹೂವಿಗಿಂತಲೂ ತಾವೇ ಸುಂದರ ಅನ್ನುವಂತೆ ನಸುನಗುತ್ತಾ ನಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಲೇಜು ಬೆಡಗಿಯರು, ನಿಮಗಿಂತಲೂ ನಾನೇನು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಾ ಮುಖವರಳಿಸಿ ನಿಂತ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಹೂವುಗಳು; ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಚೆಲುವೆಯರು, ಇಂಥ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳ ಹಾಗೂ ಸುಂದರ ಯುವತಿಯರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಧಾರವಾಡದ ಕೃಷಿ ಮೇಳ-2025. ಇಡೀ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಕೃಷಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಬರುವ ಬಹುತೇಕರು ಮರೆಯದೇ ಭೇಟಿ ಕೊಡೋದು ಈ ಫಲ-ಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾರವಾಡದ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕೃಷಿ ಮೇಳದ ಹೈಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಫಲ-ಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಆವರಣದಲ್ಲಿರೋ ರೈತರ ಜಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಳವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇಳಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹೂವುಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಮಹನೀಯರ ಕೃತಿಗಳು, ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ನಿತ್ಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಬೀಜಗಳಿಂದಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು. ಹೆಸರು, ಅವರೆ ಕಾಳು, ಸುಬಾಬುಲ್ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಬೀಜಾಭರಣೆ ಅಂತಾ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು, ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನೂ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಮಧುನಾಶಿನಿ, ಅಶ್ವಗಂಧ, ಸರ್ಪಗಂಧ, ಬಾಸ್ಮತಿ ಎಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಜನರ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆದಿರೋ ಎಷ್ಟೋ ಹೂವುಗಳು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆಂದಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂವು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಯಾಗಿ, ಆ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ರೈತರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ತಳಿಗಳ ಹೂವುಗಳಿಂದಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೂವು ತರಾನೇ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಆದಾಯ ತರೋ ಹೂವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಮೇಳವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಫಲ-ಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ.
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