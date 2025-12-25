ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಪಾಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ; ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ತಿನಿಸುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಪಾಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ಹೋಳಿಗೆ, ಎಳ್ಳು ಹೋಳಿಗೆ, ಎಣ್ಣೆಹೋಳಿಗೆ, ಹಪ್ಪಳ ಸಂಡಿಗೆಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡವು.
Published : December 25, 2025 at 3:53 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಪಾಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಹಿ ತಿನಿಸು ಮತ್ತು ಒಂದು ಖಾರದ ತಿನಿಸು ತಯಾರಿಸಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿರಿಧಾನ್ಯವಲ್ಲದೆ ಮರೆತು ಹೋದ ಖಾದ್ಯಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 58ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ, ಮುದ್ದೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಜೋಳದಿಂದ ವಿವಿಧ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನೂ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಶೇಂಗಾ ಹೋಳಿಗೆ, ಎಳ್ಳು ಹೋಳಿಗೆ, ಎಣ್ಣೆಹೋಳಿಗೆ, ಹಪ್ಪಳ ಸಂಡಿಗೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಚಕ್ಕುಲಿ, ಕೋಡುಬಳೆ, ರಾಗಿ ತಿನಿಸುಗಳು, ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ, ರಾಗಿ ಚಕ್ಕುಲಿಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಮಹಿಳೆಯರು ರಾಗಿಯಿಂದ ಅಂಬಲಿ, ಹುಗ್ಗಿ(ಪಾಯಸ) ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು.
ಆಹಾರ ತಿನಿಸುಗಳಿಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಗೋಡಂಬಿ, ಶೇಂಗಾದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅಲಂಕಾರ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿತ್ತು. ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಸಲಾಡ್, ಸಜ್ಜಿರೊಟ್ಟಿ, ಬರ್ಫಿ, ಕಟಕಲ್ ರೊಟ್ಟಿ, ಕರ್ಚಿಕಾಯಿ, ಕೊಬ್ಬರಿಚಿನ್ನಿ, ಕಜ್ಜಾಯ, ದೋಸೆ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು, ಹೋಳಿಗೆಗಳು, ಸಂಡಿಗೆ ಹಪ್ಪಳ, ಕಾಯಿಸಂಡಿಗೆ, ಪಾಯಸ, ನವಣಕ್ಕಿ ಬಿಸಿಬೇಳೆಬಾತ್, ಜೋಳದ ಕಿಚಡಿ ಜೊತೆ ಬೆಲ್ಲದ ಹಾಲು, ಹಲ್ವಾ, ಜಾಮೂನ್ ಉಂಡೆಗಳು, ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ನ್ಯೂಡಲ್ಸ್ ನೋಡುಗರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸಿದವು.
ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಖಾದ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ: ಆಹಾರ ಖಾದ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿಸೊಪ್ಪು, ಕರಿಬೇವಿನಸೊಪ್ಪು, ಹಕ್ಕರಿಕೆ ಸೊಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ತರಕಾರಿಗಳಾದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಮೂಲಂಗಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಟೊಮೆಟೋ, ಸವತೆಕಾಯಿ, ಬಾಳೆದಿಂಡುಗಳಿಂದ ಸಹ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸೇವಂತಿಗೆ, ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಪುಷ್ಪಗಳ ಗಿಡಗಳ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು.
ಆಯ್ಕೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳು: ಮರೆತುಹೋದ ಖಾದ್ಯಗಳಾದ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರೆ ದೇಶಿ ತಳಿಗಳಡಿ ಬರುವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಕಾಳು ಬೆಳೆಗಳ ಆಹಾರ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳ ಇತ್ಯಾದಿ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಪ್ರತಿ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುವಿಗೆ ಮರೆತುಹೋದ ಖಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿನಿಸು ಮತ್ತು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಖಾದ್ಯ ಹಾಗೂ ಖಾರ ಖಾದ್ಯ ತಯಾರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಿನಿಸುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ತಿನಿಸು, ಮರೆತು ಹೋದ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಪರ್ಧಾಳು ತಾನು ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರದ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ತೋರಿಕೆ, ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆ ಮೇಲೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ರುಚಿಯಲ್ಲದೆ, ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ಐವರು ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು.
ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ : ಈ ಕುರಿತು ಕೃಷಿ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಪಾಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇ ಬಹುಮಾನ 5000 ರೂ., ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ 3000 ರೂ. ಹಾಗೂ ಮೂರನೇಯ ಬಹುಮಾನ ₹2000 ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 26 ಹಾಗೂ 27 ರಂದು ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮೇಳವನ್ನೂ ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
'ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಇದನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಎಂದರೆ ಬಹಳ ಪೌಷ್ಟಿಕವಾದ ಆಹಾರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾರಿನಾಂಶ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಬ್ಬಿನಾಂಶ ಹಾಗೂ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಇವು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. ಶುಗರ್,ಬಿಪಿ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಶೆಂಟ್ಗಳಿಗೂ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾರಿನಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸರಳವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಆಗಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಪರ್ಧಾಳು ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಾನು ನವಣೆಯ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವಾಗ ಯಾರೂ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನವಣಕ್ಕಿ ಉಂಡೆ, ಎಣ್ಣೆ ಹೋಳಿಗೆ, ಹುರಕ್ಕಿ ಹೋಳಿಗೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನವಣೆಯ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ನವಣೆಯನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ, ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು, ಅದನ್ನು ಬೆಲ್ಲದ ಗಾಣದಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ, ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೂರಣವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ಅದನ್ನು ತುಂಬಿ, ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯಬೇಕು' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಒತ್ತು ಶಾವಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೂರ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಇದರ ಗಮ್ಮತ್ತು! ದಾವಣಗೆರೆ ಬೆಣ್ಣೆದೋಸೆಯಷ್ಟೇ ಶಾವಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಕೂಡ ಫೇಮಸ್