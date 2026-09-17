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ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೃಷಿ ವಿವಿ ಮಾಜಿ ಕುಲಪತಿ ಡಾ. ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯ್ಕ್ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನ

ಮೃತರ ಪುತ್ರ ಚಿನ್ಮಯಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಕುಮಟಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Agricultural scientist and former Vice-Chancellor of Shivamogga Agricultural University, Dr. M. Manjunatha Naik, passes away prematurely.
ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೃಷಿ ವಿವಿ ಮಾಜಿ ಕುಲಪತಿ ಡಾ. ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯ್ಕ್ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 17, 2026 at 9:19 AM IST

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Updated : September 17, 2026 at 9:41 AM IST

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ಕಾರವಾರ: ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ಗಣಹೋಮಕ್ಕಾಗಿ ಮಡಿ ನೀರು ತರಲು ತೆರಳಿದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿವೃತ್ತ ಉಪಕುಲಪತಿ ಡಾ. ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯ್ಕ್ (65) ಅವರು ಕಾಲುಜಾರಿ ಕೆರೆಗೆ ಬಿದ್ದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾವನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕುಮಟಾದ ಕೋನಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ತೋಟದ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತರಲು ತೆರಳಿದ್ದ ಅವರು, ತಾಸು ಕಳೆದರೂ ಬಾರದ ಕಾರಣ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದಾಗ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೃತರ ಪುತ್ರ ಚಿನ್ಮಯಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಕುಮಟಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕೃಷಿಕರಾದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರ ಪುತ್ರರಾಗಿ 1961ರ ಜುಲೈ 1ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಮಲ್ಲಾಪುರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಡಾ.ಎ.ವಿ. ಬಾಲಿಕಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿ, ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ (ಕೃಷಿ) ಪದವಿಯನ್ನು 'ರೋಲ್ ಆಫ್ ಆನರ್' ವಿಶೇಷ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ದೆಹಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಿಂದ ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಹಾಗೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರದ ಐಸಿಎಆರ್ - ಬಿಎಸ್‌ಇಟಿಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರಲ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು.

1990 ರಿಂದ 1995 ರವರೆಗೆ ಸಸ್ಯರೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ, ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹಾಗೂ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. 1996-2002 ರವರೆಗೆ ಧಾರವಾಡ ಹಾಗೂ ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ವಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯರೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ, ರಾಯಚೂರು ವಿವಿಯ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಡೀನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೃಷಿ ವಿವಿಯ ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ 3 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನಂತರ ಅದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಣಿಪಾಲ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿಯೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಸಸ್ಯ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರ, ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಮೈಕೋಟ್ರ‍್ಯಾಕ್ಸಿನ್‌ಗಳು, ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ಹಾಗೂ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ರೈತಬಂಧುವಾಗಿದ್ದರು. ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾಯ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಬಿಎಸ್‌ಸಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (1991) ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಯುವ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (1994). ರಾಜಸ್ಥಾನದ ವಿ.ಪಿ. ಭಿಡೆ ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಭಾರತ ರತ್ನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಆಸ್ಸಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ'. ಯುಎಸ್-ಇಂಡಿಯಾ ಫುಲ್‌ಬ್ರೈಟ್-ನೆಹರು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಹಾಗೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೈಟೋಪಾಥಲಾಜಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಲಯ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಅಮ್ನುವಲಚಿಥಿದ ಗಣ್ಯರು ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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Last Updated : September 17, 2026 at 9:41 AM IST

TAGGED:

KARWAR
AGRICULTURAL SCIENTIST
FORMER VICE CHANCELLOR
ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ
MANJUNATHA NAIK PASSES AWAY

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