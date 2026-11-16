ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದ ಕೃಷಿ ರೋಬೋಟ್: ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಬೆಳೆ ರೋಗದವರೆಗೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಜಲಾನಯನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಕೇಂದ್ರ (COE-WM) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ವಿನೂತನ 'ಕೃಷಿ ರೋಬೋಟ್'ವೊಂದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
Published : November 16, 2026 at 8:56 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿವಿಯ ಮೇಳ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹೆಬ್ಬಾಳದ ಗಾಂಧಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ (GKVK)ದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಹ-ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಪಿ.ಎಂ. ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೃಷಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 18ರವರೆಗೆ ಈ ಮೇಳ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ಆರರವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ರೈತರ ಭೇಟಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಲಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿಯ ಮೇಳದಲ್ಲಿ, ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಜಲಾನಯನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಕೇಂದ್ರ (COE-WM) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ವಿನೂತನ 'ಕೃಷಿ ರೋಬೋಟ್'ವೊಂದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಹೀಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಕೃಷಿ ರೋಬೋಟ್? ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ಧ್ವನಿ ಸಂವಹನ ಹಾಗೂ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ದಾಸ್ತಾನು (LRI) ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ರೋಬೋಟ್ನ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ 'ಸುಜಲ-3' ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾರಜನಕ (ನೈಟ್ರೋಜನ್), ರಂಜಕ (ಫಾಸ್ಪರಸ್) ಹಾಗೂ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೈತರಿಗೆ ಎಲ್ಆರ್ಐ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಿಸಿ ಪಡೆದಿರುವ ಈ ಎಲ್ಆರ್ಐ ಕಾರ್ಡ್ನ್ನು ರೋಬೋಟ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಮುಂದೆ ಹಿಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹಾಗೂ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ, ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಯಾವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ರೋಬೋಟ್ ನಿಖರವಾದ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಿದೆ.
ವಿಷೇಷವೆಂದರೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ತಗುಲುವ ರೋಗ ಹಾಗೂ ಕೀಟಬಾಧೆಯನ್ನ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಈ ರೋಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ 'ಬೆಳೆ ವೈದ್ಯ' ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರೈತರು ರೋಗಬಾಧಿತ ಬೆಳೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಅಥವಾ ಅದರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಈ ರೋಬೋಟ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಯಾವ ರೋಗ ಅಥವಾ ಕೀಟದ ಬಾಧೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಯಾವ ಔಷಧಿ ಬಳಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಇದು ಒದಗಿಸಲಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ರೈತರು ಈ ರೋಬೋಟ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೇವಲ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಳಕೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ರೈತರು ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕವೇ ರೋಬೋಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ರೈತರಿಗೂ ಇದರ ಬಳಕೆ ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಸಮ್ಮತಿ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರ ದೊರೆತರೆ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಈ ಕೃಷಿ ರೋಬೋಟ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಆರ್ಐ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಬೆಳೆ ಆಯ್ಕೆ, ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ, ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರದ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
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