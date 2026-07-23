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53 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಿನ ಆತಂಕ: ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಲೆಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ 10 ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ಮಳೆಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

53 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಿನ ಆತಂಕ: ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಲೆಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ
ಮಳೆಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಎಡೆ ಇಟ್ಟು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 23, 2026 at 9:27 PM IST

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ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಸಮೃದ್ಧ ಮಳೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಫಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಕಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಮೂಲಗಳಾದ ಅಯ್ಯನಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಮದಗದಕೆರೆ ಇನ್ನೂ ಭರ್ತಿಯಾಗದೇ ಇರುವುದು ರೈತರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 53 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸುವ ಈ ಬೃಹತ್ ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಲೆಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಮಳೆಯನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಸುಮಾರು 1,300 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಅಯ್ಯನಕೆರೆ ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 800 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಮದಗದಕೆರೆ ಸಹ ಈ ಭಾಗದ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹತ್ತಾರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಎರಡೂ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿಲ್ಲ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಸ್ತಿನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಾರು 180 ಮನೆಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹಾಗೂ 10 ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಶಕುನ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ ಕೆಂಚರಾಯ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಶಕುನ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗೆ 101 ಎಡೆ ನೈವೇದ್ಯ ಹಾಗೂ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ರಸಾಯನ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಸರಪಳಿ ಕೆಂಚರಾಯನಿಗೆ ಮೂರು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಯಿತು. ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜದ ದಾಸಪ್ಪ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳು ನೆರವೇರಿದವು.

ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಳೇಹಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿ ಅಯ್ಯನಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಮದಗದಕೆರೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾದರೆ, ಹತ್ತಾರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು 53 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಈ ಭಾಗದ ಮುಖಂಡ ಆನಂದ ನಾಯಕ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಮಳೆಯನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ರೈತರು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದ್ದು ಸರಪಳಿ ಕೆಂಚರಾಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಳೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಸ್ತಿನಾಪುರ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನರ ಜೊತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ಈ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ದೇವರಿಗೆ ಎಡೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮಳೆ ಬಾರದಿದ್ದಾಗ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಎಡೆ ಇಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ದೇವರು ಅಪ್ಪಣೆ ನೀಡಿದ್ದು, ನಾವು ಮಳೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

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TAGGED:

CHIKKAMAGALURU
RAIN
ಮಳೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ
SPECIAL PUJA FOR RAIN

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