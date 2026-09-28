ಕೃಷಿಮೇಳಕ್ಕೆ ಇಂದು ತೆರೆ: ಗಮನ ಸೆಳೆದ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಕೀಟ ಪ್ರಪಂಚ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಗಮನಿಸುವ ಪಾತರಗಿತ್ತಿ, ದುಂಬಿ, ಜೇನು ನೊಣ, ಇರುವೆ, ಮಿಡತೆ, ಕುಂಬಾರ ಹುಳು, ಜಿರಳೆ, ಶಿವನ ಕುದುರೆಯಂತಹ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : September 28, 2026 at 3:30 PM IST
ಧಾರವಾಡ: ಇಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕೃಷಿಮೇಳಕ್ಕೆ ಇಂದು ತೆರೆಬೀಳಲಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಹೊಸದೊಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದುವೇ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಕೀಟ ಪ್ರಪಂಚ! ಈ ಬಾರಿಯ ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿತ್ಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೂರಾರು ಬಗೆಯ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಅವುಗಳ ಬದುಕು, ಆಹಾರ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ಜೀವನ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಬಣ್ಣ, ನೋಟ, ಆಕಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಎಂಥವರನ್ನೂ ಅವು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಇರುವ ಹತ್ತಾರು, ನೂರಾರು ಕೀಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ, ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಅವುಗಳ ಜೀವನ, ಸಂತೋನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮಾನವನ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ, ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಜನಾಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಗಮನಿಸುವ ಪಾತರಗಿತ್ತಿ, ದುಂಬಿ, ಜೇನು ನೊಣ, ಇರುವೆ, ಮಿಡತೆ, ಕುಂಬಾರ ಹುಳು, ಜಿರಳೆ, ಶಿವನ ಕುದುರೆಯಂತಹ ಹಲವು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರೈತರ ಜ್ಞಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಕೀಟ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹತ್ತಾರು ಕೀಟ ಮಾದರಿಗಳು ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕೃಷಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರೋ ಜನರು ಇವುಗಳ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಚ್ಚರಿಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಕೀಟಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರೋಟಿನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ, ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚೀನಾ, ಜಪಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರ ತುಂಬಾನೇ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರೋ ಪೋಷಕಾಂಶ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಕೀಟಗಳಿಂದ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ದೇಶಗಳಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಹಾರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಮಿಡತೆ ಬರ್ಗರ್, ಪ್ಯೂಪಾ ಸಲಾಡ್, ಸಿಕಾಡ ಡ್ರೈ, ಮಿಶ್ರ ಕೀಟಗಳ ಡ್ರೈ, ಮಿಡತೆ ಫ್ರೈ, ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್, ಕಪ್ಪು ಸೈನಿಕ ನೊಣದ ಮಸಾಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು, ಈ ಎಲ್ಲ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ರೈತರು ಮತ್ತು ಜನ ನೋಡಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ, ಆಭರಣಗಳನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಇನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೀಟಗಳಿಂದ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಹಜ ಹಾಗೂ ಹತ್ಯೆಯಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಂಭವಿಸಿದಾದ ಮನುಷ್ಯನ ಮೃತದೇಹ ಡಿ ಕಾಂಪೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರುವ ಕೀಟಗಳಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟು ಎಷ್ಟುದಿನ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ಹಾಗೂ ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡಿನಿಂದ ಪುರುಷ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೀಟಗಳು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳ ಜೀವನಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಥ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಂದ ಅವುಗಳ ಬದುಕಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗ್ಗಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿರೋದು ಸಂತಸದ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ.
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