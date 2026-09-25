ಇಂದಿನಿಂದ ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿವಿ ಕೃಷಿಮೇಳ ಆರಂಭ: ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರೋ ರೈತರು
ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳಿಗೆ, ಈ ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.
Published : September 25, 2026 at 6:46 PM IST
ಧಾರವಾಡ: ರೈತರ ಜಾತ್ರೆ ಎಂದು ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇಂಥ ಮೇಳದ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಬೀಜ ಮೇಳ. ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಹಿಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಕಾದು ನಿಂತು ವಿವಿಧ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಇಂದಿನಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಮೇಳ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಬರುವ ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ಮೊದಲಿಗೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ.
ಹೌದು ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಶೋಧಿಸಿ, ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳೆಂದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ರೈತರು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಪೂರೈಸಲು ಕೃಷಿ ವಿವಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಈ ಬಾರಿ 3600 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ನಷ್ಟು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜವನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಗೆ ರಿಯಾಯತಿ ದರದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಬೀಜಗಳನ್ನು ರೈತರು ಹಿಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಗೋಸ್ಕರ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದರು.
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರೈತರಂತೂ ಇಲ್ಲಿನ ಬೀಜಗಳೇ ಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಬಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ರೈತರಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ರೈತರದ್ದಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಸರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತಿವೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಇಲ್ಲಿನ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳು ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದ್ದ ರೈತರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳನ್ನೇ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರು ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು, ಇಲ್ಲಿಯ ಬೀಜಗಳನ್ನೇ ಖರೀದಿಸಲು ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಾರೆ.
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ರೈತ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ 10 ರಿಂದ 12 ಜನ ಕೃಷಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥರದ ಬೀಜಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಸಸಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಬೀಜ ಒಪ್ಪುತ್ತವೋ ಆ ಬೀಜವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂಗಾರು ಭಾಗ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ರೈತ ಪ್ರಭು ಮಾತನಾಡಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಬೀಜಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದಲು ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನು ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕೃಷಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೀಜ ಖರೀದಿಸಿ ಕೊಂಡುಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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