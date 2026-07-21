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ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯ ಬಂದರೂ ಚುರುಕುಗೊಳ್ಳದ ಮುಂಗಾರು: ಜಲಾಶಯ, ಕೆರೆ - ಕಟ್ಟೆಗಳು ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ, ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಭಾಗಶಃ ಕುಂಠಿತ

ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯ ಬಂದರೂ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಚುರುಕುಗೊಳ್ಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವರದಿಗಾದ ಕೇಶವ್ ಎಂ. ನೀಡಿರುವ ರಿಪೋರ್ಟ್​ ಇಲ್ಲಿದೆ.

AGRICULTURAL ACTIVITIES HAVE SLOWED DOWN DUE TO LACK OF MONSOON RAINS IN MYSURU
ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಒಣಗಿದ ಭೂಮಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 21, 2026 at 2:23 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದರೂ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯದೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಭಾಗಶಃ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅನ್ನದಾತರ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುವಂತಾಗಿದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (IMD) ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಸುಮಾರು 837.4 ಮಿ.ಮೀ ಆಗಿದೆ. ಜುಲೈ 15ರ ನಂತರ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ 355.8 ಮಿ.ಮೀ ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ 203.2 ಮಿ.ಮೀ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಶೇ. 42.8 ರಷ್ಟು ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.13ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಅಂದರೆ 400 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ. 56 ಮತ್ತು 54ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

AGRICULTURAL ACTIVITIES HAVE SLOWED DOWN DUE TO LACK OF MONSOON RAINS IN MYSURU
ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಒಣಗಿದ ಭೂಮಿ (ETV Bharat)

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಚ್​.ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.46ರಷ್ಟು, ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.53ರಷ್ಟು, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರದಲ್ಲಿ ಶೇ.46ರಷ್ಟು, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.29ರಷ್ಟು, ನಂಜನಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.32ರಷ್ಟು, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶೇ.44ರಷ್ಟು, ಟಿ. ನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ಶೇ.25ರಷ್ಟು, ಸರಗೂರು ಶೇ.45ರಷ್ಟು, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶೇ.39ರಷ್ಟು ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

ಬಿತ್ತನೆ ವಿವರ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಹಾಗೂ ಮುಂಗಾರು ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿ 3.76 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಈವರೆಗೆ 1.64 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶ ಮಾತ್ರ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಕಾರ 43ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಹೆಚ್​.ಡಿ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.59.86ರಷ್ಟು, ಸರಗೂರಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.57.71ರಷ್ಟು, ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.41.75ರಷ್ಟು, ಕೆ.ಆರ್. ಶೇ.43.3ರಷ್ಟು, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶೇ.40.56ರಷ್ಟು, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶೇ.54.02ರಷ್ಟು, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.43.11ರಷ್ಟು, ನಂಜನಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.39.82ರಷ್ಟು, ಟಿ. ನರಸೀಪುರದಲಿ ಶೇ.15.4ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮುಗಿದು ಬೆಳೆ ನಳನಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 43.75ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ‌ ನಿರ್ದೇಶಕ ರವಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದರೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೆರೆ - ಕಟ್ಟೆಗಳು ತುಂಬಿಲ್ಲ, ಜಮೀನಿಗಳು ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೇ ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಭೂಮಿಯಂತಾಗಿದೆ, ಜಾನುವಾರುಗಳು ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಪರಿತಪಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಕೆರೆಯಿಂದ ಕೆರೆಗೆ ಅಲೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀರು ರೈತ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜೂನ್‌ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ವರೆಗೆ ಬರುವ ಮಳೆಯನ್ನು ಮುಂಗಾರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಜೂನ್​ ಮಾಹೆಯಿಂದ ಈವರೆಗೆ (ಜು.14) ಶೇ.52ರಷ್ಟು ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಮಾರ್ಚ್‌ನಿಂದ ಮೇ ತಿಂಗಳವರಗೆ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.42ರಷ್ಟು ಮಳೆಯ ಕೊರೆತೆ ಇದೆ. ಮಳೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಶೇ.43ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ವೇಳೆಗೆ ಶೇ.53.5ರಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಹಾಗೂ ಮುಂಗಾರು ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಬೆಳೆ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 3,76,609 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೀಗ 1,64 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ (ಶೇ.43ರಷ್ಟು) ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. 2024-25ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ರವಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ರೈತ ಅತ್ತಹಳ್ಳಿ ದೇವರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಟ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಕಬಿನಿ, ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ ನೀರು ನಂಬಿ ಸಾಲ - ಸೋಲ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಾರಣ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಕಷ್ಟಪಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್‌ ತಿಂಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದರೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ಮಳೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಈ ವೇಳೆಗೆ ತುಂಬಿ ಹರಿಯಬೇಕಿದ್ದ ಕೆರೆಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ. ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿರುವ ಬೆಳೆಗಳು ಸಹ ನೀರಿನ ಅಭಾವದಿಂದ ಒಣಗುತ್ತಿದ್ದು, ರೈತರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಬರಗಾಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ಎಕರೆ 50 ಸಾವಿರ ಬೆಳೆನಷ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ನಾಟಕೀಯ ವರ್ತನೆ ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ರೈತ ಬರಡಪುರ ನಾಗರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯ ಜತೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಉಲ್ಬಣಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಳೆ ಬಾರದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಗೆ ಉಚಿತ ಸಲಹೆ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಬಯಸುವ ಭತ್ತ ಸೇರಿ ಇತರ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ರೈತರು ಮುಂದಾಗಬಾರದು. ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಬಯಸುವ ರಾಗಿ, ಅಲಸಂದೆ ಹಾಗೂ ಅವರೆ ಅಂತಹ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಿರಿ. ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾದ್ಯತೆಯನ್ನು ತಡೆಯಿರಿ. ಬೆಳೆ ವಿಮೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಇರುವುದೇ ರೈತರ ನೆರವಿಗಾಗಿ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹತ್ತಿರದ ಬ್ಯಾಕ್​ಗೆ ತೆರಳಿ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. - ರವಿ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ

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TAGGED:

AGRICULTURAL ACTIVITIES
MONSOON RAINS
ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ
MYSURU
RAINFALL DEFICIT

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