ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಸಂಸ್ಥೆ- ಎಸ್ಎಸ್ವಿಪಿ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದ
ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ (FMCI) ಹಾಗೂ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಸೈಂಟ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿ ಪೌಲ್ (SSVP) ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಡುವೆ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ.
Published : November 5, 2026 at 8:48 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಗತಿಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ, ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ (FMCI) ಹಾಗೂ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಸೈಂಟ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿ ಪೌಲ್ (SSVP) ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದ ನಡೆದಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಎಸ್ಎಸ್ವಿಪಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಡೈಮಂಡ್ ಜುಬಿಲಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ಗತಿಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕಂಕನಾಡಿಯ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ತುಂಬೆಯ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಧಾರಿತ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಂ. ಫಾದರ್ ಫಾಸ್ಟಿನ್ ಲೂಕಾಸ್ ಲೋಬೋ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ರಭಾರ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ವಂ. ಫಾ. ಅಶ್ವಿನ್ ಕ್ರಾಸ್ಟಾ, ತುಂಬೆ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ವಂ. ಫಾ. ರೋಹನ್ ಡಾಯಸ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಎಸ್ಎಸ್ವಿಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಪರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪ್ರೀತಾ ಲೋಬೋ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಲೂಯಿಸ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಫ್ಲಾವಿ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 1926ರಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಎಸ್ಎಸ್ವಿಪಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು 2026ರ ಜನವರಿ 26ಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 100 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಈ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ವಿಪಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶುಭಕೋರಿದರು.
ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು 2019ರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು 'ಡೈಮಂಡ್ ಜುಬಿಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್' ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ 623 ಕುಟುಂಬಗಳ ಒಟ್ಟು 1,749 ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ವಿಪಿ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಕಿಡ್ನಿ ಕೇರ್ (18 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೆರವು), ಕಿಡ್ನಿ ಕೇರ್ ಫಂಡ್ ಹಾಗೂ ಡೈಮಂಡ್ ಜುಬಿಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಎಫ್ಎಂಸಿಐ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಂ. ಫಾದರ್ ಫಾಸ್ಟಿನ್ ಲೂಕಾಸ್ ಲೋಬೋ ಮಾತನಾಡಿ "ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಸೈಂಟ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿ ಪೌಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಬಡವರ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ ಅವರು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಸ್ಎಸ್ವಿಪಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ 'ಗುಣಮುಖ ಹಾಗೂ ಸಾಂತ್ವನ' ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯದಂತೆ, ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲ ತುಂಬಿದೆ" ಎಂದರು.
ಎಸ್ಎಸ್ವಿಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ: ಪ್ರೀತಾ ಲೋಬೋ ಮಾತನಾಡಿ "ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಪರ ವಾತಾವರಣ ನಮಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೋಗಿಗೂ ಕೇವಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಕಾಳಜಿ ಹಾಗೂ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಆರೈಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮುಲ್ಲರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸದಾ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ" ಎಂದರು.
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