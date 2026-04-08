'ಕೊಲೆಗಾರ ಎಂದಿಗೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲ್ಲ': ವೈದ್ಯೆ ಪತ್ನಿ ಕೃತಿಕಾ ರೆಡ್ಡಿ ಕೊಲೆ ಬಳಿಕ ಸ್ನೇಹಿತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಫೋನ್​ ಪೇನಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸೇಜ್​

ಫೋನ್ ಪೇ ಮೂಲಕ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೃತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ.

BENGALURU
ಮೃತ ವೈದ್ಯೆ ಕೃತಿಕಾ ರೆಡ್ಡಿ, ಆರೋಪಿ ಪತಿ ಡಾ.ಮಹೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 8, 2026 at 7:28 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಅರಿವಳಿಕೆ ಔಷಧಿ ನೀಡಿ ವೈದ್ಯೆ ಪತ್ನಿ ಕೃತಿಕಾ ರೆಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೊಲೆಗೈದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತನಾಗಿರುವ ಪತಿ ಡಾ. ಮಹೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ, ಹತ್ಯೆ ಬಳಿಕ ಸ್ನೇಹಿತೆಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಕೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಪೇ ಮೂಲಕ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.

ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಕೃತಿಕಾ ರೆಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಪತಿ ಮಹೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎ.23ರಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅರಿವಳಿಕೆ ಔಷಧಿ ನೀಡಿ ಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾರತ್​ಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಅಸಹಜ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಓವರ್ ಡೋಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನಿಂದಾಗಿ ಕೃತಿಕಾಳ ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಫ್​ಎಸ್​ಎಲ್​ ವರದಿ ಬಂದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೃತಿಕಾ ತಂದೆಯಿಂದ ದೂರು ಪಡೆದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಮಹೇಂದ್ರನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಾನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯಿಂದ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ನೇಹಿತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊಲೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಫೋನ್​ ಪೇ ಮೂಲಕ ಮೆಸ್ಸೇಜ್​ ಹತ್ಯೆ ಬಳಿಕ ಸ್ನೇಹಿತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೃತ್ಯವೆಸಗಿರುವ ಕುರಿತಂತೆ ಆರೋಪಿ ಮೆಸ್ಸೇಜ್​ ಮಾಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

''ಈ ಸಂದೇಶ ನೋಡಿದ ನಂತರ ನನಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾದ ನಂತರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಏನು? ಎಂದು ಕೇಳಲು ನಿಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಂದು ಹೇಳಿ. ಪೊಲೀಸರು ಪದೇ ಪದೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ. ಹೌದು ಎಂದು ಹೇಳಿ. ನಾನು ಅವನಿಂದ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದ್ದೆ'' ಎಂದು ಆರೋಪಿ ಮೆಸ್ಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

''ನಾನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಬಳಿ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಕೃತಿಕಾಳನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಕಂಬಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ಆಗ ನೀವು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಆನಂದಿಸು, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಬಯಸಿದಂತೆ ನಾನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಾಳುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಆ ದಿನ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಬಯಸಿದಂತೆ ಸಾಯುತ್ತೇನೆ, ಕೊಲೆಗಾರ ಎಂದಿಗೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಗಾರನಂತೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಗೆಳತಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಮೆಸ್ಸೇಜ್​ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ 3 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಟಗಳ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್​ನ್ನು ಮಾರತ್​ಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಎಫ್ಎಸ್​ಎಲ್​ ವರದಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 72ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಡಿಜಿಟಲ್​ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿವರಗಳು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಎಫ್​ಎಸ್​ಎಲ್​ ವರದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿ ಕೃತ್ಯವೆಸಗಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

