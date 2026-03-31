ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪಿಕಲ್ಬಾಲ್ ಲೀಗ್; 7 ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳ ಆಯೋಜನೆ
Published : March 31, 2026 at 11:13 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಆವೃತ್ತಿ ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ 'ಸೆಂಟರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್' ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಆಧಾರಿತ ಪಿಕಲ್ಬಾಲ್ ಲೀಗ್(CCPL)ನ್ನ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ಸೀಸನ್ನ ಆಟಗಾರರ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ್ದು, ಆರು ತಂಡಗಳು ತಲಾ 10 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿವೆ. ಒಟ್ಟು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಟಗಾರರು ಈ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆ ಪೈಕಿ ಒಟ್ಟು 60 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಖರೀದಿಸಿವೆ.
ಲೀಗ್ನ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಅನುಭವಿ ಪಿಕಲ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರ ಜೊತೆಗೆ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ನಂತಹ ಇತರ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ತಂಡವು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂವರು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಸಹಿತ ಒಟ್ಟು 10 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿವೆ.
ಎಪ್ರಿಲ್ 18ರಿಂದ ಮೇ 30ರವರೆಗೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆಯೋಜನೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಸತತ ಏಳು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನೇರಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಲೀಗ್ನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ 3 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಕರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಲಕ್ಕಿ ಅಲಿ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಪ್ರದರ್ಶನದಂತಹ ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಲೀಗ್ಗೆ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದ್ದವು. ಇದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಅನುಸರಿಸಲು ಆಯೋಜಕರು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೃತ್ತಿಪರ ಪಿಕಲ್ಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಿದ್ದು, ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು.
"ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವು ಕ್ರೀಡಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲೀಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಆಧಾರಿತ ಟೂರ್ನಿ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕ್ರೀಡೆಯ ವೃತ್ತಿಪರತೆಗೆ ಹೊಸ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಸೆಂಟರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ನ ಸಹ-ಸ್ಥಾಪಕ ಯಶ್ವಂತ್ ಬಿಯ್ಯಾಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
