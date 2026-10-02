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ಸಿಎಂ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನಂತರ ಸುಳ್ಳು ಚುನಾವಣಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಇಒ ಆದೇಶ

ಚುನಾವಣಾ ನಿಯಮಗಳಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾದ ನಮೂನೆ 6, 6A, 7 ಮತ್ತು 8 ರ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Etv BharatAfter CM Shivakumar-Led Protest, Karnataka CEO Orders Action Against False Electoral Claims
ಸಿಎಂ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನಂತರ ಸುಳ್ಳು ಚುನಾವಣಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಇಒ ಆದೇಶ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 2, 2026 at 7:20 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ (SIR) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮೂನೆ 7 (Form 7) ಅನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ದುರುಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಪುಟ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ (CEO) ವಿ. ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಥವಾ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಈ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ 224 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಚುನಾವಣಾ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ (ERO) ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ನಮೂನೆ 7 ಅರ್ಜಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಚುನಾವಣಾ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ (ERO) ಮುಂದೆ ನಮೂನೆ 7ರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಚೇರಿಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅರ್ಜಿಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಸಿಇಒ ಅವರ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚುನಾವಣಾ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಮೂನೆ 7ರಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಈ ಕಚೇರಿಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ಅಂತಹ ನಮೂನೆಗಳು ನೈಜವಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಇದೆ. ಎಂದು ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಮೂನೆ 6, 6A, 7 ಅಥವಾ 8 ರಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಘೋಷಣೆ ನೀಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುವ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಿಇಒ ಅವರು ಚುನಾವಣಾ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ (ERO) ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತಹ ಕ್ರಮವನ್ನು 'ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಾಯ್ದೆ, 1950'ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 31ರ ಅಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು 'ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಿ ನಿಯಮಗಳು, 1960'ರ ನಿಯಮ 20 ರ ಅಡಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಿಇಒ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಮೂನೆ 7 ರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಎಫ್‌ಐಆರ್ (FIR) ದಾಖಲಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಕೋರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ದೇಶನ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಕ್ರಮಗಳ ಆರೋಪದ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಾಮೂಹಿಕ ಫಾರ್ಮ್-7 ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶ; ಧರಣಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಸಿಎಂ, ಸಂಪುಟ ಸಚಿವರು

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್​-7 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್

TAGGED:

KARNATAKA CEO ORDERS
CM DK LED PROTEST
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ಸುಳ್ಳು ಚುನಾವಣಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ
ACTION FALSE ELECTORAL CLAIMS

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