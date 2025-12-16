ETV Bharat / state

ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಆಫ್ರಿಕನ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೋತಿಗಳು

ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂತಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಟೋಪಿಯ ಕ್ಯಾಪುಚಿನ್ ಕೋತಿಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

SOUTH AFRICAN CAPUCHIN MONKEY
ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಆಫ್ರಿಕನ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೋತಿಗಳು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 16, 2025 at 7:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಆನೇಕಲ್ (ಬೆಂಗಳೂರು): ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಿಂದ ಎಂಟು ಕೋತಿಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಇಂದುನಾ ಪ್ರೈಮೇಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಟ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನಿಂದ ಕಪ್ಪು ಟೋಪಿಯ ಕ್ಯಾಪುಚಿನ್ ಕೋತಿ (Sapajus Apella) ಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗಂಡು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಹೆಣ್ಣು ಕೋತಿಗಳಾಗಿವೆ.

ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ‌ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಂದಿಳಿದ ಕೋತಿಗಳಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಇತರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲವನ್ನು ನೋಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂತಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ವಾತಾವರಣ, ಜಗತ್ತಿನ ಇತರೆ ಜೀವ ಸಂಕುಲವನ್ನು ಒಡಲಲ್ಲಿಟ್ಟು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮೃಗಾಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಪಾಟ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

African monkeys arrive at Bannerghatta Biological Park
ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಆಫ್ರಿಕನ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೋತಿಗಳು (ETV Bharat)

ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಂತೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆಮದುಗಿಂತ ಮುನ್ನ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕ ತಡೆ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಮುಂಗಡ NOC ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮನದ ನಂತರ, ಈ ಕ್ಯಾಪುಚಿನ್ ಕೋತಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಂಪರ್ಕತಡೆ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕತಡೆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಬಳಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಮೃಗಾಲಯದ ಆವರಣಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

African monkeys arrive at Bannerghatta Biological Park
ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಆಫ್ರಿಕನ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೋತಿ (ETV Bharat)

ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಮಂಗಳವಾರ ರಜೆ ಬದಲಿಗೆ ತೆರೆಯಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನ: ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ, ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ವಾರದ ರಜೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಡಿ 30ರ ಮಂಗಳವಾರ ಕ್ರಿಸ್‍ಮಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ರಜಾ ನಿಮಿತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರವಾಸಿಗರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಉದ್ಯಾನವನದ ಮೃಗಾಲಯ, ಸಫಾರಿ ಮತ್ತು ಚಿಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಾನವನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆನ್‍ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರವು ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದ ವೆಬ್‍ಸೈಟ್ (bannerughattabiopark.org) ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನದಿಂದ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿನಿಮಯ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸತತ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮೊದಲು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿದೇಶಿ ಜೀವಿ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. 4 ಏಷ್ಯಾದ ಆನೆಗಳಾದ ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಸುರೇಶ್, ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಗೌರಿ, ಏಳು ವರ್ಷದ ಶೃತಿ, ಐದು ವರ್ಷದ ತುಳಸಿ ಎಂಬ ಮೂರು ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಒಂದು ಗಂಡಾನೆಯನ್ನು ಜಪಾನಿನ 'ಹಿಮೇಜಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಕ್'ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೊಂದು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕಲ್ಲದೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಅಧ್ಯಾಯವೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

TAGGED:

SOUTH AFRICAN CAPUCHIN MONKEY
BANNERGHATTA BIOLOGICAL PARK
ಆಫ್ರಿಕನ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೋತಿಗಳು
BENGALURU
AFRICAN MONKEYS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.